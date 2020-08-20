Instagram'da 'QR kod' dönemi! İşte adım adım yapmanız gerekenler

Instagram platforma QR kod özelliğini entegre etti. Söz konusu özellik ile kullanıcılar diğer hesapları bulabilecek. Peki Instagram QR kod özelliği nasıl kullanılır? İşte adım adım yapmanız gerekenler...

ntv.com.tr 20.08.2020 - 08:31

Instagram'da 'QR kod' dönemi! İşte adım adım yapmanız gerekenler - 1

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan fotoğraf ve video paylaşım platformu  Instagram yeni özelliği ile gündemde. 

 

Instagram'da 'QR kod' dönemi! İşte adım adım yapmanız gerekenler - 2

Instagram, QR kod üzerinden Instagram  hesaplarına ulaşma özelliğini hayata geçirdiğini duyurdu. 

Instagram'da 'QR kod' dönemi! İşte adım adım yapmanız gerekenler - 3

Özellikle işletme hesapları için geliştirilen özellik sayesinde şirketler reklam panolarında QR koda yer vererek kullanıcılara ulaşabilecek. 

Instagram'da 'QR kod' dönemi! İşte adım adım yapmanız gerekenler - 4

Instagram QR kod özelliğini kullanmak için atmanız gereken adımlar ise şöyle... 

Instagram'da 'QR kod' dönemi! İşte adım adım yapmanız gerekenler - 5

1- Instagram profil sayfanıza gelin. 

2- Sayfanın sağ üst kısmında bulunan üç çizgi ikonuna dokunun. 

Instagram'da 'QR kod' dönemi! İşte adım adım yapmanız gerekenler - 6

3- Açılan ekranda QR kodu seçeneğine tıklayın. 

4- Karşınıza size özel olarak oluşturulan QR kodu çıkacak. 

Instagram'da 'QR kod' dönemi! İşte adım adım yapmanız gerekenler - 7

Başka bir kullanıcı tarafından paylaşılan QR kodunu taramak için yapmanız gerekenler ise şöyle...

Instagram'da 'QR kod' dönemi! İşte adım adım yapmanız gerekenler - 8

1- Instagram profil sayfanıza gelin. 

2- Sayfanın sağ üst kısmında bulunan üç çizgi ikonuna dokunun. 

Instagram'da 'QR kod' dönemi! İşte adım adım yapmanız gerekenler - 9

3- QR kodunu tara seçeneğine tıklayın. 

4- Diğer hesabın QR kodunu okutun.

Instagram'da 'QR kod' dönemi! İşte adım adım yapmanız gerekenler - 10
5- Bu işlemin ardından aradığınız Instagram  hesabı karşınıza çıkacak.

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