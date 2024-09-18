Instagram'da silinen mesajlar geri gelir mi? Bu yöntemi deneyenler dikkat: Kişisel bilgileriniz çalınabilir
Instagram en sık kullanılan sosyal medya platformu arasında yer alıyor. Milyonlarca kullanıcının iletişim aracı olan Instagram ile ilgili son günlerde bir konu çok sık araştırılıyor. Instagram kullanıcıları "Instagram'da silinen mesajlar geri gelir mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, DM kutusundan silinen mesajları geri getirmek mümkün mü?
Instagram en sık kullanılan sosyal medya platformlarından biri. Pek çok videonun, fotoğrafın paylaşıldığı Instagram'da DM üzerinden pek çok kişi iletişime geçiyor. Bu nedenle Instagram milyonlarca kullanıcının iletişim aracı olarak da biliniyor.