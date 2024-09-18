Instagram'da silinen mesajlar geri gelir mi? Bu yöntemi deneyenler dikkat: Kişisel bilgileriniz çalınabilir

Silinen mesajları geri getirmek için bir ipucu arıyorsanız öncelikle Instagram'ın silinen mesajları kurtarmak için resmi bir özelliğinin olmadığını bilmekte fayda var. Bir mesajı sildiyseniz, Instagram uygulamasında bunu geri almanın bir yolu yoktur. Ancak, silinen bir mesajı kurtarmayı denemek için farklı çözümler kullanabilirsiniz.