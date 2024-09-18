Instagram'da silinen mesajlar geri gelir mi? Bu yöntemi deneyenler dikkat: Kişisel bilgileriniz çalınabilir

Instagram en sık kullanılan sosyal medya platformu arasında yer alıyor. Milyonlarca kullanıcının iletişim aracı olan Instagram ile ilgili son günlerde bir konu çok sık araştırılıyor. Instagram kullanıcıları "Instagram'da silinen mesajlar geri gelir mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, DM kutusundan silinen mesajları geri getirmek mümkün mü?

Instagram'da silinen mesajlar geri gelir mi? Bu yöntemi deneyenler dikkat: Kişisel bilgileriniz çalınabilir - 1

Instagram en sık kullanılan sosyal medya platformlarından biri. Pek çok videonun, fotoğrafın paylaşıldığı Instagram'da DM üzerinden pek çok kişi iletişime geçiyor. Bu nedenle Instagram milyonlarca kullanıcının iletişim aracı olarak da biliniyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Instagram'da silinen mesajlar geri gelir mi? Bu yöntemi deneyenler dikkat: Kişisel bilgileriniz çalınabilir - 2

Sohbetlerden ve şakalaşmalardan iş mesajlarına kadar birçok önemli konuşma Instagram hesabınızın DM kısmında yer alabiliyor. Ne yazık ki, bazen mesajlar istemeden yanlışlıkla silinebilir

Son günlerde Instagram kullanıcıları Instagram'da silinen mesajlar geri gelir mi? sorusuna yanıt arıyor.

Instagram'da silinen mesajlar geri gelir mi? Bu yöntemi deneyenler dikkat: Kişisel bilgileriniz çalınabilir - 3

Silinen mesajları geri getirmek için bir ipucu arıyorsanız öncelikle Instagram'ın silinen mesajları kurtarmak için resmi bir özelliğinin olmadığını bilmekte fayda var.  Bir mesajı sildiyseniz, Instagram uygulamasında bunu geri almanın bir yolu yoktur. Ancak, silinen bir mesajı kurtarmayı denemek için farklı çözümler kullanabilirsiniz.

Instagram'da silinen mesajlar geri gelir mi? Bu yöntemi deneyenler dikkat: Kişisel bilgileriniz çalınabilir - 4

INSTAGRAM'DA SİLİNEN MESAJLARA TEKRAR ULAŞMAK

Instagram'ın sohbet bölümünden bir mesaj sildiyseniz bu mesajı yalnızca cihazınızdan kaldırdığınız anlamına gelir. Mesaj, sohbetteki diğer kişi tarafından da silinmediği sürece görülebilir. Diğer kişiden mesaj içeriğini size iletmesini isteyebilirsiniz. Eğer hala sohbetlerinde varsa, kolayca size iletebilirler. Konuşma akışı, mesajı ilk kimin gönderdiğine bağlı olarak aynı görünmeyebilir, ancak yine de aynı mesajı alırsınız.

Instagram'da silinen mesajlar geri gelir mi? Bu yöntemi deneyenler dikkat: Kişisel bilgileriniz çalınabilir - 5

Ayrıca sohbet ettiğiniz kişiden mesajın ekran görüntüsünü almasını ve size göndermesini isteyebilirsiniz. Ekran görüntüsü, sohbet akışını gösterir ve mesajlar için bağlam sağlar.

Instagram'da silinen mesajlar geri gelir mi? Bu yöntemi deneyenler dikkat: Kişisel bilgileriniz çalınabilir - 6


Bu yöntemlerden hiçbiri işe yaramazsa, Instagram'dan verilerinizin bir kopyasını talep ederek silinen Instagram mesajlarını kurtarabilirsiniz. Instagram, kullanıcıların mesajları ve konuşmaları içeren verilerini indirmelerine izin verir. Bu yöntem daha karmaşıktır ve diğer iki yöntemden daha uzun sürer.

Instagram'da silinen mesajlar geri gelir mi? Bu yöntemi deneyenler dikkat: Kişisel bilgileriniz çalınabilir - 7

INSTAGRAM'DAN VERİLERİN KOPYASINI TALEP EDEBİLİRSİNİZ

Instagram'dan verilerinizin bir kopyasını şu şekilde talep edebilirsiniz.

  • Instagram ana sayfanızın sağ üst köşesindeki hamburger simgesine (üç çizgi) dokunun.
  • Hesaplar merkezi seçeneğini seçin.
  • Bilgilerin ve izinlerin kısmına gelin.
  • Ardından Bilgilerinizi indir veya aktar öğesine dokunun.
  • İndirme İsteği butonuna dokunun.
  • Birden fazla hesabınız varsa, verileri indirmek istediğiniz hesabı seçin.
  • İndirmeye dahil etmek istediğiniz bilgileri seçin. Tüm bilgilerinizin tam bir kopyasını talep edebilir veya mesajlar, yorumlar, kişisel bilgiler vb. gibi belirli öğeleri seçebilirsiniz.
  • Verilerin gönderilmesini istediğiniz e-posta adresini, indirme biçimini medya kalitesini ve tarih aralığını seçin.
  • İsteği Gönder'e dokunun.
Instagram'da silinen mesajlar geri gelir mi? Bu yöntemi deneyenler dikkat: Kişisel bilgileriniz çalınabilir - 8

İsteği yaptıktan sonra Instagram, verileriniz hazır olduğunda size bir indirme bağlantısı içeren bir e-posta gönderecektir. Daha sonra arşivi indirebilir ve silinen mesajlarınızı arayabilirsiniz. Verilerinizin indirilmeye hazır hale gelmesi birkaç saat (deneyime göre) ile 30 gün (Instagram'a göre) arasında bir zaman alır.

Instagram'da silinen mesajlar geri gelir mi? Bu yöntemi deneyenler dikkat: Kişisel bilgileriniz çalınabilir - 9

MESAJLARI GERİ GETİRME PROGRAMLARI GÜVENİLİR Mİ?

Instagram’da silinen mesajları geri getirme programlarını indirirken dikkatli olmanızda fayda var. Reklamı yapılan birçok seçenek, dolandırıcıdır. Hackerlar, kişisel bilgilerinize ve sosyal medya profillerinize erişmek için bu uygulamaları kullanır. Bu nedenle bu yöntemi denemek güvenilir olmayabilir.

Instagram'da silinen mesajlar geri gelir mi? Bu yöntemi deneyenler dikkat: Kişisel bilgileriniz çalınabilir - 10

Instagram, silinen mesajları 30 gün süreyle tutar. Instagram’da mesajların silinmesi ya da kaybolması durumunda Instagram Veri İndirme aracı ile silinen mesajları geri getirebilirsiniz.

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