Instagram'da takipten çıkanlar nasıl görülür? (Programsız)
Birçok kullanıcı Instagram üzerinden kendisini takipten çıkan diğer kullanıcıları görmediği için takip etmeye devam ediyor. Her ne kadar bazı uygulamalar ve programlar geliştirildiği öne sürülse de hesap çalma tehlikelerinden dolayı çoğu kullanıcı bu tarz programlara güvenemiyor. Peki Instagram'da takipten çıkanlar programsız nasıl görülür? İşte ayrıntılar...
Instagram'da kullanıcılar, takip ettikleri ancak onları geri takip etmeyen diğer kullanıcıları nasıl görebileceklerini merak ediyordu.