Instagram'da takipten çıkanlar nasıl görülür? (Programsız)

Birçok kullanıcı Instagram üzerinden kendisini takipten çıkan diğer kullanıcıları görmediği için takip etmeye devam ediyor. Her ne kadar bazı uygulamalar ve programlar geliştirildiği öne sürülse de hesap çalma tehlikelerinden dolayı çoğu kullanıcı bu tarz programlara güvenemiyor. Peki Instagram'da takipten çıkanlar programsız nasıl görülür? İşte ayrıntılar...

Instagram'da takipten çıkanlar nasıl görülür? (Programsız) - 1

Instagram'da kullanıcılar, takip ettikleri ancak onları geri takip etmeyen diğer kullanıcıları nasıl görebileceklerini merak ediyordu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Instagram'da takipten çıkanlar nasıl görülür? (Programsız) - 2

Öncelikle bilgisayar üzerinden Instagram ana sayfamıza giriyoruz. Ardından
yeni bir sekme açıp cobanov.dev/instagram adresine giriş yapıp buradaki belirtilen kodu kopyalıyoruz.

Instagram'da takipten çıkanlar nasıl görülür? (Programsız) - 3

Tekrar daha önceden açtığımız Instagram sekmesine dönerek herhangi bir boşluğa sağ tıklayıp incele kısmına tıklıyoruz.

Instagram'da takipten çıkanlar nasıl görülür? (Programsız) - 4

Daha sonra açılan pencerede Console kısmına geliyoruz ve az önce kopyaladığımız kodu buraya yapıştırıp Enter'a basıyoruz.

Instagram'da takipten çıkanlar nasıl görülür? (Programsız) - 5

Tüm bu işlemlerin ardından karşımıza RUN yazılı bir ekran gelecek. Bu butona tıkladıktan sonra bizim takip ettiğimiz ancak bizi takip etmeyen kullanıcıları güvenli bir şekilde görüntüleyebiliriz.

DAHA FAZLA GÖSTER