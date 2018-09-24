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Instagram’da ‘gizli hashtag’ dönemi

ntv.com.tr, DHA

Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram’da hashtag kullanımı değişiyor

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    Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram kullanıcı alışkanlıklarını değiştirecek bir güncellemeye hazırlanıyor. 

  • 2

    Yakında Instagram hesabınız üzerinde paylaştığınız fotoğraflara veya videolara koyduğunuz hashtag'leri sadece siz göreceksiniz!

    Peki bu ne anlama geliyor? 

  • 3

    Artık istediğiniz kadar hashtag'i fotoğraflarınıza ekleyebileceksiniz; kimseye de sıkıcı hashtag'lerinizi göstermek zorunda değilsiniz. 

  • 4

    Instagram'ın henüz kullanıma sunmadığı güncellemesinde ortaya çıkan bu özellik henüz kullanıma sunulmadı. 

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    Hala test aşamasında olan özelliğin kısa süre içinde hem iOS hem de Android sürümü için kullanıma girmesi bekleniyor.
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