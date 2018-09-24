Instagram’da ‘gizli hashtag’ dönemi
ntv.com.tr, DHA
Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram’da hashtag kullanımı değişiyor
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Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram kullanıcı alışkanlıklarını değiştirecek bir güncellemeye hazırlanıyor.
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Yakında Instagram hesabınız üzerinde paylaştığınız fotoğraflara veya videolara koyduğunuz hashtag'leri sadece siz göreceksiniz!
Peki bu ne anlama geliyor?
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Artık istediğiniz kadar hashtag'i fotoğraflarınıza ekleyebileceksiniz; kimseye de sıkıcı hashtag'lerinizi göstermek zorunda değilsiniz.
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Instagram'ın henüz kullanıma sunmadığı güncellemesinde ortaya çıkan bu özellik henüz kullanıma sunulmadı.
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5Hala test aşamasında olan özelliğin kısa süre içinde hem iOS hem de Android sürümü için kullanıma girmesi bekleniyor.