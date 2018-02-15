Instagram'dan fenomenlere kötü haber (İnstagram beğeni sayısını artık göstermeyecek)
ntv.com.tr
Sosyal medyanın hayatımızın bir parçası olmasıyla doğan ve adete yeni bir meslek olan 'influencer'lara (sosyal medya fenomenleri) Instagram'dan oldukça kötü bir haber geldi.
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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram, yeni güncelleme ile birlikte beğeni sayısını göstermeyeceğini açıkladı.
Bugün kullanıma giren güncellemenin kısa sürede dünya genelinde Instagram hesaplarına yansıması bekleniyor.
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Söz konusu karar sosyal medyanın hayatımızın bir parçası olmasıyla doğan ve adete yeni bir meslek olan 'influencer'lar için oldukça kötü bir gelişme. Zira artık kullanıcılar karşı tarafın beğeni sayısını göremeyecek.
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Instagram'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Biz arkadaşlarınızın paylaştığınız fotoğraf ve videolara odaklanmasını istiyoruz,kaç beğeni aldıklarına değil."
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SOSYAL MEDYANIN YALAN DÜNYASINI TEK KAREYE SIĞDIRDI
Photoshop ve filtrelerin fotoğrafçılığın ayrılmaz bir parçası olduğu günümüzde bir karenin gerçek olup olmadığını anlamak amatör bir göze sahip olan bizler için hiç de kolay değil. İşte sosyal medyanın sahte dünyasını gözler önüne seren ilginç çalışma...
'the_truth_is_not_pretty' (Gerçek güzel değildir) isimli ınstagram hesabı bu aralar sosyal medyanın en popüler simalarından birisi.
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Zira hesabı yöneten genç kadın sosyal medyanın sahte dünyasını gözler önüne sermek için ilginç bir projeye imza atmış durumda.
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6Sosyal medyada gördüğümüz "mükemmel kareler" ile aslında olanları yan yana getiren kullanıcı ortaya bu ilginç karelerin çıkmasına neden oldu.
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7İsviçre'de yaşayan Kim Britt isimli genç kadın paylaşımlarıyla diğer kadınlara ilham olmayı amaçladığının altını çiziyor.
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SOSYAL MEDYADA GÖRDÜĞÜNÜZ HER KAREYE İNANMAYIN
Çin’de 6 yuan yani sadece 5 TL karşılığında 'Instagram’In zengin çocuğu' (Rcich Kid of Instagram) olmak mümkün.
Zira Çin'de bir firma 5 TL karşılığında kullanıcılarını zengin gibi gösteren sosyal medya prodüksüyonlarına imza atıyor.
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ZENGİN TAKLİDİ YAPARAK 19 KADINI DOLANDIRDI
Sosyal medya platformu Instagram ile son dönemde bir hayli popüler olan ‘rich kids’ akımı bir dolandırıcılık hikayesi ile uzun bir süredir gündemde.
Çin’de bu akımı kullanarak zengin taklidi yapan Çinli adam Instagram'da yayınladığı sahte kareler ile herkesi yalanına inandırdı ve 19 kadını dolandırdı. Gözaltına alınan Tan hakim karşısına çıkmayı bekliyor.
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INSTAGRAM'DAN FENOMENLERE KÖTÜ HABER
Sosyal medyadaki beğeni rakamlarıyla eş zamanlı gelişen bir onaylanma hissiyatı Instagram kullanan büyük çoğunlukta hakim.
Paylaşımlarımızın altında beliren bu rakamlar dijital dünyadaki prestijimizi simgeliyor. Influencer'lar da başarı ve popülarite ölçümlerini bu veriler üzerinden yapıyor. Öyle ki ne kadar çok beğenildiğiniz etkileşimin esas alındığı bir ortamda takipçi sayısından bile daha kıymetli.
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Bu durum ister istemez kullanıcıların üzerinde bir beğenilme baskısına yol açıyor. Ortaya çıkan baskının ruhsal sağlığı olumsuz yönde etkilediği yapılan birçok araştırma sonucunda kanıtlandı. Instagram yetkilileri de yaklaşan tehlikenin farkında ve 'baskısız' bir platform yaratmak için yeni bir formül öneriyor: Beğeni sayısının görünmediği paylaşımlar.
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12Tech Crunch'ın haberine göre Instagram bundan böyle bir paylaşımın ne kadar beğeni aldığından ziyade içeriğine ve içerik kalitesine yoğunlaşacak. Bu gelişme daha az popüler olan kullanıcıları mutlu edeceğe benzese de, takipçi ve beğeni sayısı yüksek influencer'ları olumsuz etkileyebilir. Zira dijital dünyadaki gelir modellerini hesaplarken esas aldıkları önemli kriterlerden biri altın değerindeki beğeni rakamları.
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ÜNLÜ FOTOĞRAFÇI SOSYAL MEDYANIN SAHTE DÜNYASINI DEŞİFRE ETTİPhotoshop ve filtrelerin fotoğrafçılığın ayrılmaz bir parçası olduğu günümüzde bir karenin gerçek olup olmadığını anlamak amatör bir göze sahip olan bizler için hiç de kolay değil.
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14Bu durum Instagram ve Facebook gibi her gün milyonlarca karenin paylaşıldığı bu platformdaki çoğu kare için de geçerli.
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15Zira bu platformlarda yayınlanan binlerce kare orjinal halinden oldukça uzak. İşte bu durumu kanıtlamak isteyen fotoğrafçı ve grafik sanatçısı Calob Castellon, ilginç bir projeye imza attı.
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16Castellon çektiği fotoğrafların düzenleme öncesi ve sonrasını gösteren fotoğrafçı, gerçekten sıfırdan bir dünya yaratıldığını gösteriyor.
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PERSPEKTİF ÇOK ÖNEMLİFotoğrafçılıkta yanıltıcı bir başka yanı daha var o da perspektif.
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18Hiçbir teknik hile ve photoshop'a ihtiyaç olmadan yakalanan bu anlar için bir fotoğraf makinesi ve iyi bir hayal gücü yeterli.
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19İşte sosyal medyanın en çok tıklanan perspektif mucizesi kareleri...
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188Eğer neye bakacağını bilmiyorsan, yapılan müdahaleleri tespit etmek aslında zor. Bu fotoğraf üzerinde çokça oynama yapılmış. Tespit edebiliyor musun?
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189Bu fotoğrafa göre bir önceki fotoğraf karesindeki en dikkat çeken farklılık bir önceki fotoğrafın sağ alt tarafına yerleştirilen atık su borusu. Ama dahası da var! Sol tarafta gölgeler uzatılmış ve fotoğraftaki kadının sağındaki beyaz rıhtım demirlerinin yerleri değiştirilmiş. Ayrıca kadının çenesi kısaltılmış, alnı düzleştirilmiş ve saçlarında da küçük oynamalar yapılmış.
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190Meskun mahalde çekilen bir kare...
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191Ta ki orijinalini görene kadar! Bir önceki fotoğraftaki erkeğin gölgesi, duruşuna uymuyor. Erkeğin yüzünde daha az kırışıklık var ve arka tarafta hem iki tane çöp bidonu hem de ağaca bir dal eklenmiş.
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'Pilotgamso' isimli Instagram hesabının sahibi pilot bu aralar sosyal medyanın en çok konuşulan simalarının başında geliyor.
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50 binin üzerinde takipçisi bulunan pilotun bu popülaritesinin sebebi ise havada giden bir uçağın kokpitinde çektiği selfie'leri sosyal medya hesabında paylaşması.
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194Bu paylaşımlardan kısa bir süre sonra sosyal medyada bu karelerin gerçek olup olmadığı tartışması başladı.
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Basına yansıyan karelerden birkaç gün sonra fenomen pilottan itiraf geldi. Tartışmalara yol açan pilot paylaştığı fotoğrafların sahte olduğunu kabul etti.
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Zaten söz konusu karelerin gerçek olması pek de mümkün görünmüyordu. Örneğin bu karelerden birinde pilotun gözlüğünün yansımasından söz konusu kişinin havada değil pistte olduğu net bir şekilde görülüyordu.