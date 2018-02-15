Instagram'dan fenomenlere kötü haber (İnstagram beğeni sayısını artık göstermeyecek)

Sosyal medya platformu Instagram ile son dönemde bir hayli popüler olan ‘rich kids’ akımı bir dolandırıcılık hikayesi ile uzun bir süredir gündemde.

Çin’de bu akımı kullanarak zengin taklidi yapan Çinli adam Instagram'da yayınladığı sahte kareler ile herkesi yalanına inandırdı ve 19 kadını dolandırdı. Gözaltına alınan Tan hakim karşısına çıkmayı bekliyor.