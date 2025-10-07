Instagram'dan içerik üreticilerine altın yüzük: Nakit ödül yok
Instagram, 'Rings' adını verdiği yen programla en başarılı içerik üreticilerini altın yüzük ve özel bir rozetle ödüllendireceğini, fakat bunun nakit karşılığı olmayacağını duyurdu. Daha önce platform, içerik üreticilerine yönelik bonus programını sonlandırmıştı.
Facebook ve WhatsApp'ı da bünyesinde barındıran Meta'ya bağlı sosyal medya platformu Instagram, bugün yaptığı açıklamada, en başarılı içerik üreticilerini ödüllendirmek amacıyla "Rings" adını verdiği yeni bir program başlattığını duyurdu.