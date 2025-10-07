Instagram'dan içerik üreticilerine altın yüzük: Nakit ödül yok

"TAKDİR EDİLME İMKÂNI"

Jüri üyelerinden Marques Brownlee, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu daha ziyade özel bir görünürlük kazanma ve insanların çabalarını gerçekten havalı bir şekilde takdir etme imkânı sunan bir teşvik" dedi.

Brownlee, aday gösterdiği üreticileri sadece takipçi sayılarına göre değil, gösterdikleri çaba ve aldıkları risklere göre seçtiğini belirtti.

Brownlee, "Bu, daha fazla Instagram içeriği üretmek için bir teşvik olarak görülebilir ama aslında en iyi işi ortaya koymak ve bunun takdir edilmesini sağlamakla ilgili. Nerede yaparsanız yapın, insanların yaptığınız şeyden etkilenmesi, ilham alması ya da beğenmesi her zaman güzel bir his" diye ekledi.

Ödül kazanan içerik üreticileri, profillerinin arka plan rengini değiştirme ve "beğen" düğmesini kişiselleştirme gibi ek ayrıcalıklara da sahip olacak.