Instagram'dan yaş doğrulamak için iki yeni özellik

TAHMİNLER YÜZDE 98,89 GÜVENİLİR ÇIKTI

Veriler, Yoti'nin teknolojisinin kadın yüzleri ve daha koyu tenli insanlar için daha az doğru olduğunu gösteriyor. Ayrıca 24 yaş altı için tahminlerinin 2,5 yıla kadar çıkabileceğini gösteriyor. Ancak araç, kullanıcının yaşı hakkında geniş bir tahminde bulunuyorsa doğruluğu da artıyor.