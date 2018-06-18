Instagram'dan ekran görüntüsü alanlara çok önemli uyarı

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram'da bir süredir ekran görüntüsü alan kullanıcıların bu yaptıkları eylem karşı tarafa bildirim mesajı olarak gidiyordu.

Henüz test aşamasında olan özellik herkese yayılmamış olsa da pek çok kullanıcı Snapchat'te de bulunan bu özellikten son derece rahatsızdı.