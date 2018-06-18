Instagram'dan ekran görüntüsü alanlara çok önemli uyarı
DHA
Instagram'da arkadaşlarınızın paylaştığı görüntülerin ekran görüntüsünü alanlar için sürpriz bir gelişme yaşandı.
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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram'da bir süredir ekran görüntüsü alan kullanıcıların bu yaptıkları eylem karşı tarafa bildirim mesajı olarak gidiyordu.
Henüz test aşamasında olan özellik herkese yayılmamış olsa da pek çok kullanıcı Snapchat'te de bulunan bu özellikten son derece rahatsızdı.
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Zira kamuya açık paylaşılan fotoğrafın ekran görüntüsünün alınmasıyla gizlilik ihlali yapılmadığı, böyle bir uyarı mesajına ihtiyaç duyulmadığı düşünülüyordu.
Bu yeni özellik Instagram ekibince de uzun uzun tartışıldı ve nihai karara varıldı.
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3Instagram yetkilileri, bu özelliğin test sürecinden bile çıkarılmadan sonlandırıldığını belirttiler. Tabi, Instagram'ın ilerleyen aylarda bunu yeniden gündeme getirme şansı var.
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Ancak, şu anda başkalarının paylaştığı fotoğraf ve videolardan ekran görüntüleri almak hiç bir sorun oluşturmuyor.
Başka bir deyişle Artık Hikayeler’de ekran görüntüsü alındığında Hikaye’nin sahibine bildirim gönderilmeyecek.
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Test sürecini sonlandıran şirket, bu yeni kararına dair detaylı bir açıklama yapmadı.
Instagram’ın test süreci kapsamında yavaş ve kademeli olarak kullanıcılara açtığı bu özellik, Türkiye’de bir çok kullanıcının karşısına çıkmıştı.
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6Bu arada özelliğin kademeli olarak kullanıcılara açılmasından dolayı bazı kullanıcıların bu özelliğe hiç erişmediğini de belirtelim.
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7Otomatik kaybolan mesajlar üzerine bir krallık kuran Snapchat, Hikayeler tarafında da içeriğin kaydedilmesi ya da ekran görüntüsü alınması durumunda kullanıcılarını bilgilendiriliyordu.