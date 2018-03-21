Instagram'da 'regram' dönemi
Instagram uygulamasına eklenecek yeni bir özellik ile birlikte Twitter’da kullanan retweet özelliğinin benzeri, Instagram hikayelerine gelecek.
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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram platforma entegre edilecek yeni özelliği ile gündemde.
Instagram uygulamasına eklenecek yeni özellik ile birlikte Twitter’da kullanan retweet özelliğinin benzeri, Instagram hikayelerine gelecek.
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Yeni özellik Instagram’ın Snapchat'ten esinlendiği ve son yıllarda oldukça popüler hale gelen hikayeler özelliğinde (Instagram Stories) kullanılacak.
Instagram söz konusu özelliğin test aşamasında olduğunu doğruladı
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Instagram usulü retweet özelliği sayesinde bir başka kullanıcının hikayesini alıntılayıp kendi hikayenizde paylaşmak mümkün olacak.
Böylece, bir kişi hikayeler üzerinden başka bir kişinin hikayesini paylaşıp hakkında yorum yapabilecek
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Instagram olası hikaye kopyalama sorunlarının önüne ise kullanıcıları alıntılanan hikayeye yönlendirerek geçecek.
Böylece, retweet edilen hikayenin kime ait olduğu da görüntülenebilecek.
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Yeni retweet özelliği henüz birkaç Instagram kullanıcı tarafından test sürecinde.
Bu küçük deneme sürecinin ardından Instagram usulü retweet özelliğinin uygulamaya eklenmesi bekleniyor.