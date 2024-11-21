Instagram'ın merakla beklenen özelliği: Algoritma sıfırlanabilecek

Meta, Instagram'da reels, keşfet ve ana sayfa akışından rahatsız olan kullanıcılar için yeni bir özellik test ediyor. Bu özellikle birlikte kullanıcılar keşfet, ana sayfa ve reels sayfalarında beğendikleri içerikler hakkında uygulamanın algoritmasını yeniden eğitmiş olacak. Peki Instagram algoritması nasıl sıfırlanır? İşte ayrıntılar...

Instagram'ın merakla beklenen özelliği: Algoritma sıfırlanabilecek - 1

Instagram, akış ve keşfet algoritmasından rahatsızlık duyan kullanıcılar için yeni bir özellik geliştiriyor.

Instagram, yapay zekası sayesinde kullanıcıların etkileşime girdikleri içeriklere göre kullanıcıların algoritmasını düzenliyor.

Algoritmalar tarafından yönetilen modern internet bazen yanlışlıklar da yapabiliyor.

Geçici bir ilginiz ya da yanlışlıkla beğendiğiniz bir içerik, istemediğiniz gönderilerle dolu bir akışa neden olabiliyor.

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Instagram'ın merakla beklenen özelliği: Algoritma sıfırlanabilecek - 2

Meta’nın açıklamasına göre kullanıcılar algoritma sıfırlayabilecek.

Bu işlem sonrası keşfet sayfası, reels sekmesi ve ana sayfa akışınızda daha önce görmediğiniz türde içeriklerle karşılaşabileceksiniz ve algoritmanız yeniden oluşturulacak.

Ancak algoritma aktif olmaya devam edecek; zamanla etkileşimlerinize göre içerik önerileri yeniden şekillenecek.

Instagram'ın merakla beklenen özelliği: Algoritma sıfırlanabilecek - 3

Konuyla ilgili açıklama yapan Instagram Başkanı Adam Mosseri, "Kullanıcıların yeni bir başlangıç yapmak istediklerinde Keşfet, Reels ve Akış'ta gördükleri içerik önerilerini sıfırlamalarını sağlayacak bir yöntem test ediyoruz. Sıfırladıktan sonra, önerileriniz zaman içinde yeniden kişiselleşmeye başlayacak ve etkileşimde bulunduğunuz içerik ve hesaplara göre yeni içerikler gösterecek." ifadelerini kullandı.

Instagram'ın merakla beklenen özelliği: Algoritma sıfırlanabilecek - 4

INSTAGRAM ALGORİTMASI NASIL SIFIRLANIR?

Bu özellik kullanıma sunulduğunda, ayarlar menüsünden erişilebilir olacak.

Uygulamayı açtıktan sonra profilinizdeki sağ üst köşede yer alan üç çizgiye dokunun.

İçerik tercihlerini seçtikten sonra Önerilen içeriği sıfırla seçeneğine dokunun.

Instagram, sıfırlamanın geri alınamayacağını ve daha önce görmediğiniz gönderilerle karşılaşacağınızı belirtecek.

İşlem tamamlandığında, önerilerinizin sıfırlandığına dair bir bildirim göreceksiniz.

Instagram'ın merakla beklenen özelliği: Algoritma sıfırlanabilecek - 5
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