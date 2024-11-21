Instagram'ın merakla beklenen özelliği: Algoritma sıfırlanabilecek

Instagram, akış ve keşfet algoritmasından rahatsızlık duyan kullanıcılar için yeni bir özellik geliştiriyor.

Instagram, yapay zekası sayesinde kullanıcıların etkileşime girdikleri içeriklere göre kullanıcıların algoritmasını düzenliyor.

Algoritmalar tarafından yönetilen modern internet bazen yanlışlıklar da yapabiliyor.

Geçici bir ilginiz ya da yanlışlıkla beğendiğiniz bir içerik, istemediğiniz gönderilerle dolu bir akışa neden olabiliyor.