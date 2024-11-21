Instagram'ın merakla beklenen özelliği: Algoritma sıfırlanabilecek
Meta, Instagram'da reels, keşfet ve ana sayfa akışından rahatsız olan kullanıcılar için yeni bir özellik test ediyor. Bu özellikle birlikte kullanıcılar keşfet, ana sayfa ve reels sayfalarında beğendikleri içerikler hakkında uygulamanın algoritmasını yeniden eğitmiş olacak. Peki Instagram algoritması nasıl sıfırlanır? İşte ayrıntılar...
Instagram, akış ve keşfet algoritmasından rahatsızlık duyan kullanıcılar için yeni bir özellik geliştiriyor.
Instagram, yapay zekası sayesinde kullanıcıların etkileşime girdikleri içeriklere göre kullanıcıların algoritmasını düzenliyor.
Algoritmalar tarafından yönetilen modern internet bazen yanlışlıklar da yapabiliyor.
Geçici bir ilginiz ya da yanlışlıkla beğendiğiniz bir içerik, istemediğiniz gönderilerle dolu bir akışa neden olabiliyor.