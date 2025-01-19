Instagram'ın yeni güncellemesi tepki çekti! Şirket nedenini açıkladı

Instagram’ın bu güncellemesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti.

Birçok kullanıcı, yeni düzenlemeye alışmaya çalışırken zorluk yaşarken dijital grafik tasarımcısı olan bir kullanıcı "Dijital grafik tasarımcısı olarak, ızgara yönelimini bozan Instagram güncellemesi kadar rahatsız olduğum bir şey olmamıştı. Yıllarımı, Instagram için mükemmel şekilde sığacak 1080×1080 grafikler yapmaya harcadım," şeklinde bir paylaşımda bulundu.