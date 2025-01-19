Instagram'ın yeni güncellemesi tepki çekti! Şirket nedenini açıkladı

Instagram, uzun zamandır kullandığı profil formatını değiştirdi.Bir zamanlar kusursuzca düzenlenmiş kare ızgaralar artık geçmişte kaldı ve yerine dikey profiller yerleşti. Sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan yeni özellik tepkilere neden oldu.

Instagram'ın yeni güncellemesi tepki çekti! Şirket nedenini açıkladı - 1

Instagram kullanıcıları, profil düzenlerinde önemli bir değişiklik fark etti. Artık kare ızgaralar yerini dikey profillere bırakıyor. Peki, Instagram’ın bu radikal güncellemesinin arkasındaki nedenler neler?

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Instagram'ın yeni güncellemesi tepki çekti! Şirket nedenini açıkladı - 2

NEDEN GÜNCELLENDİ?

Instagram, Ağustos 2024'te belirli kullanıcılar üzerinde dikdörtgen  ızgarayı test etmeye başlamıştı. Ancak, bu değişikliğin temelleri çok daha önce atıldı. Üç yıl önce X platformunda haberi duyuran Alessandro Paluzzi’ye göre, bu yenilik 2022’den beri gündemdeydi.

Instagram'ın yeni güncellemesi tepki çekti! Şirket nedenini açıkladı - 3

Instagram Başkanı Adam Mosseri, değişikliğin nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Kare, Instagram’a sadece kare fotoğraflar yükleyebildiğimiz günlerden kalma bir özellikti. Bugün Instagram’a yüklenenlerin büyük çoğunluğu dikey. Bunları kare olarak kırpmak oldukça zorlayıcı. " dedi.

Değişikliğin ilk aşamada can sıkıcı olabileceğini kabul eden Instagram patronu, bunun uzun vadede daha iyi olacağını belirtti.

Instagram'ın yeni güncellemesi tepki çekti! Şirket nedenini açıkladı - 4

Instagram’ın bu güncellemesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti. 

Birçok kullanıcı, yeni düzenlemeye alışmaya çalışırken zorluk yaşarken dijital grafik tasarımcısı olan bir kullanıcı  "Dijital grafik tasarımcısı olarak, ızgara yönelimini bozan Instagram güncellemesi kadar rahatsız olduğum bir şey olmamıştı. Yıllarımı, Instagram için mükemmel şekilde sığacak 1080×1080 grafikler yapmaya harcadım," şeklinde bir paylaşımda bulundu. 

Instagram'ın yeni güncellemesi tepki çekti! Şirket nedenini açıkladı - 5

Ayrıca takipçi ve takip edilen sayılarının gösterildiği bölüm de biraz daha sola dayalı yerleştirildi. 

DAHA FAZLA GÖSTER