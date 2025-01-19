Instagram'ın yeni güncellemesi tepki çekti! Şirket nedenini açıkladı
Instagram, uzun zamandır kullandığı profil formatını değiştirdi.Bir zamanlar kusursuzca düzenlenmiş kare ızgaralar artık geçmişte kaldı ve yerine dikey profiller yerleşti. Sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan yeni özellik tepkilere neden oldu.
Instagram kullanıcıları, profil düzenlerinde önemli bir değişiklik fark etti. Artık kare ızgaralar yerini dikey profillere bırakıyor. Peki, Instagram’ın bu radikal güncellemesinin arkasındaki nedenler neler?