Instagram’ın sahte dünyasına ölüm tehdidi
ntv.com.tr
Sosyal medya platformlarını her açtığımızda "mükemmel" kareler görmek mümkün. Ancak bunlardan kaçı gerçeği yansıtıyor?
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İngiliz sosyal medya fenomeni Scarlett Dixon'ın başı Instagram'da paylaştığı bu kare ile dertte.
Sosyal medyada güne böyle başladığını iddia eden 24 yaşındaki kadın kısa sürede binlerce kullanıcıının gazabına uğradı. Kullanıcılar genç fenomeni yalancılıkla suçladı.
Ülke basına konuşan Dixon ise bu fotoğraf nedeniyle ölüm tehdidi aldığını iddia etti.
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ÜNLÜ FOTOĞRAFÇI SOSYAL MEDYANIN SAHTE DÜNYASINI DEŞİFRE ETTİPhotoshop ve filtrelerin fotoğrafçılığın ayrılmaz bir parçası olduğu günümüzde bir karenin gerçek olup olmadığını anlamak amatör bir göze sahip olan bizler için hiç de kolay değil.
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3Bu durum Instagram ve Facebook gibi her gün milyonlarca karenin paylaşıldığı bu platformdaki çoğu kare için de geçerli.
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4Zira bu platformlarda yayınlanan binlerce kare orjinal halinden oldukça uzak. İşte bu durumu kanıtlamak isteyen Brezilya merkezli profesyonel fotoğrafı Gilmar Silva, ilginç bir projeye imza attı.
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5Silva Çektiği fotoğrafların düzenleme öncesi ve sonrasını gösteren fotoğrafçı, gerçekten sıfırdan bir dünya yaratıldığını gösteriyor.
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PERSPEKTİF ÇOK ÖNEMLİFotoğrafçılıkta yanıltıcı bir başka yanı daha var o da perspektif.
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7Hiçbir teknik hile ve photoshop'a ihtiyaç olmadan yakalanan bu anlar için bir fotoğraf makinesi ve iyi bir hayal gücü yeterli.
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8İşte sosyal medyanın en çok tıklanan perspektif mucizesi kareleri...
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177Eğer neye bakacağını bilmiyorsan, yapılan müdahaleleri tespit etmek aslında zor. Bu fotoğraf üzerinde çokça oynama yapılmış. Tespit edebiliyor musun?
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178Bu fotoğrafa göre bir önceki fotoğraf karesindeki en dikkat çeken farklılık bir önceki fotoğrafın sağ alt tarafına yerleştirilen atık su borusu. Ama dahası da var! Sol tarafta gölgeler uzatılmış ve fotoğraftaki kadının sağındaki beyaz rıhtım demirlerinin yerleri değiştirilmiş. Ayrıca kadının çenesi kısaltılmış, alnı düzleştirilmiş ve saçlarında da küçük oynamalar yapılmış.
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179Meskun mahalde çekilen bir kare...
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180Ta ki orijinalini görene kadar! Bir önceki fotoğraftaki erkeğin gölgesi, duruşuna uymuyor. Erkeğin yüzünde daha az kırışıklık var ve arka tarafta hem iki tane çöp bidonu hem de ağaca bir dal eklenmiş.
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'Pilotgamso' isimli Instagram hesabının sahibi pilot bu aralar sosyal medyanın en çok konuşulan simalarının başında geliyor.
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50 binin üzerinde takipçisi bulunan pilotun bu popülaritesinin sebebi ise havada giden bir uçağın kokpitinde çektiği selfie'leri sosyal medya hesabında paylaşması.
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183Bu paylaşımlardan kısa bir süre sonra sosyal medyada bu karelerin gerçek olup olmadığı tartışması başladı.
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Basına yansıyan karelerden birkaç gün sonra fenomen pilottan itiraf geldi. Tartışmalara yol açan pilot paylaştığı fotoğrafların sahte olduğunu kabul etti.
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Zaten söz konusu karelerin gerçek olması pek de mümkün görünmüyordu. Örneğin bu karelerden birinde pilotun gözlüğünün yansımasından söz konusu kişinin havada değil pistte olduğu net bir şekilde görülüyordu.