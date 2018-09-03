Instagram Türkiye’den talepleri kabul etmeye başladı! (İşte Instagram'da onaylı hesap almak için yapmanız gerekenler)
DHA, ntv.com.tr
Geçtiğimiz aylarda Instagram, onaylı hesap talep etme özelliğini etkileştirmiş ve Avustralya’da kullanıma sunmuştu. Özellik, şimdi ülkemiz için de kullanıma açıldı. İşte Instagram'da 'mavi tik'e sahip olmak için yamanız gerekenler...
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Instagram'da bazı profil hesaplarında mavi tik görüyoruz. Buna onaylı hesap deniyor.
Daha çok tanınmış kişilerin kullandığı bu onaylı hesabı herkes kullanamıyor.
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Özellikle hesabı taklit edilmeye çok açık veya mağdur olabilme ihtimali olan hesaplar onaylı hesaba dönüşebiliyor.
Peki Instagram onaylı hesaba geçişi nasıl yapıyor?
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Bugüne kadar kullanıcıların doğrudan başvurmasının ötesinde Instagram, kendi kriterlerine bakarak otomatik olarak onaylı hesaba geçişi yapıyordu.
Yani kullanıcılar bu konuda herhangi bir girişimde bulunmuyordu.
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Geçtiğimiz aylarda Instagram, onaylı hesap talep etme özelliğini etkileştirmiş ve Avustralya’da kullanıma sunmuştu.
Özellik, şimdi ülkemiz için de kullanıma açıldı.
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Artık sadece profil sayfanıza girip ayarlar kısmından onaylı hesap için 'başvuru'da bulunabiliyorsunuz.
Ancak burada 'başvuru' kelimesinin altını çizmek gerek. Çünkü bu özellik her ne kadar kullanıcılara Ayarlar altında sunulacak olsa da, sonuçta 'başvuru'dan öte bir şey olmayacak.
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6Başka bir deyişle siz başvuracaksınız; Instagram gerçekten hesabınızın mavi tik almasına gerek olup olmadığını kontrol edecek ve gerekli görürse bu talebinize olumlu dönüp sizi onaylı hesaba geçirecek.
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Ancak Instagram'ın bu talebinize ne kadar sürede yanıt vereceği bilinmiyor. Bunu, özellik hayata geçtiğinde göreceğiz.
Ancak olumlu ya da olumsuz mutlaka Instagram tarafından yanıt alacaksınız.
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INSTAGRAM ONAYLI HESAP BAŞVURU NASIL YAPILIR?Yeni özellik gelecek ilk güncelleme ile birlikte herkese sunulacak. Henüz tarih net değil; ancak önümüzdeki günlerde bu özelliği Ayarlar altında göreceğiz. Ayarlar kısmında 'Onaylı Hesap Başvuru' seçeneğinden bu talepte bulunacağız.