Instagram yeni video servisi IGTV'yi duyurdu (IGTV nedir?)

IGTV'de yayınlanan videolarda reklam olup olmayacağı ve YouTube gibi diğer platformlarda olduğu üzere yayıncıların para kazanıp kazanmayacağı ise henüz kesinleşmedi.

Instagram'ın kurucusu Kevin Systrom, bu konuda bir karar vermek için aceleleri olmadığını söyledi.