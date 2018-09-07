"İnternetin istenmeyen adamı"na bir yasak da Twitter'dan
ntv.com.tr
ABD'li internet yayıncısı Alex Jones'u yasaklayanlar kervanına Apple, Facebook, Spotify'ın ve YouTube'un ardından mikro blog devi Twitter'da katıldı.
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Kurucusu ve baş editörlerinden Alex Jones, 11 Eylül saldırılarının ABD'nin gizli bir projesi olduğunu söylemişti.
Ancak komplo teorileri ile hatırı sayılır bir kitleye ulaşan Alex Jones internetin istenmeyen adamı ilan edildi.
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Ancak komplo teorileri ile hatırı sayılır bir kitleye ulaşan Alex Jones internetin istenmeyen adamı ilan edildi.
Jones teknoloji ve sosyal medya devlerinde yasaklanmaya devam ediyor.
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Jones ve platformu yasaklayanlar kervanına teknoloji devi Apple, sosyal medya devi Facebook, Spotify ve YouTube'un ardından mikro blog devi Twitter da katıldı.
Twitter, Jones adına açılan profillerin de bir bir engelleneceğini dile getirdi.
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4Alex Jones özellikle sosyal medyada hayli popüler bir isim Jones'un YouTube kanalı son 1 ayda 17 milyon görüntüleme almayı başardı.
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New York Times geçtiğimiz günlerde yayınladığı haberinde, Facebook engelinden sonra Jones’un izleyicilerinin yarısını kaybettiği yazmıştı.
Kullanıcılarına ulaşmak için elinde sadece Twitter kalan Jones, mikro blog devinin kararı ile bunu da kaybetmiş oldu.