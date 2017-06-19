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İnternetsiz WhatsApp kullanmak artık mümkün! (5 işlemde internetsiz WhatsApp)

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İnternetsiz WhatsApp kullanmak isteyenler buraya. İşte adım adım telefondan İnternetsiz WhatsApp kullanma rehberi!

  • 1

    Popüler anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp, bildiğiniz gibi internet üzerinden mesaj gönderim imkanı sağlıyor. 

  • 2

    İnternetsiz WhatsApp

    Son güncelleme ile Wi-Fi veya Hücresel Veri bağlantısının olmadığı zamanda WhatsApp`tan gönderilen mesajlar, aktif internet bağlantısı olana kadar uygulamada kalıyor, daha sonra kullanıcıya gönderiliyor.

  • 3

    İnternetsiz WhatsApp

    Ancak gelen bilgilere göre; internetsiz WhatsApp kullanabilmek mümkün. 

  • 4

    İnternetsiz WhatsApp

    İnternetsiz WhatsApp kullanabilmek için bir takım ayarlar yapmak gerekiyor. 

  • 5

    İnternetsiz WhatsApp

    Ancak internetsiz WhatsApp şimdilik sadece Android cihazlarda çalışıyor. 

  • 6

    İnternetsiz WhatsApp

    İşte internetsiz WhatsApp için adım adım yapmanız gerekenler... 

  • 7

    İnternetsiz WhatsApp

    1- Android cihazınızdan Ayarlar>Bağlantılar>Mobil Ağlar bölümüne girin. 

  • 8

    İnternetsiz WhatsApp

    2- Mobil Ağlar bölümünden ise Erişim Noktası Adları seçeneğine tıklayın. 

  • 9

    İnternetsiz WhatsApp

    3- Erişim Noktası Adları ekranında sağ üst bölümde yer alan "ekle" seçeneğine tıklayın 

  • 10

    İnternetsiz WhatsApp

    4- Açılan ekranı aşağıdaki bilgilere göre doldurun 

  • 11

    İnternetsiz WhatsApp

    İsim: WhatsApp APN: internet Proxy: 127.0.0.01 Bağlantı noktası: 8080 

  • 12

    İnternetsiz WhatsApp

    5- Bu işlemleri yaptıktan sonra profili kaydedin ve Erişim Noktası Adları bölümünden WhatsApp'ı seçin. 

     

  • 13

    İnternetsiz WhatsApp

    iOS'ta ise ayarlar bölümünün kısıtlı olmasından dolayı proxy ve port değişimi yapılamadığını belirtelim. 

  • 14

    İnternetsiz WhatsApp
    Bu işlemi yaptıktan sonra telefon 4G bağlantısında kalmaya devam ediyor, ancak GSM şirketi internet harcamanızı size yansıtmıyor.
  • 15

    İnternetsiz WhatsApp
    Normal ayarlara döndüğünüzde ise bu süreçteki internet kullanımınız tek seferde size yansıtılıyor.
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