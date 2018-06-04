İnternette viral olan matematik sorusu (Bu dondurma kaç lira eder?)
ntv.com.tr
İnternette yeni yayınlanan bir matematik problemi, sosyal medya kullanıcılarının yarışına sahne oldu. Macar sanatçı Dudas tarafından hazırlanan dikkat sorusunda kullanıcılardan bir dondurmanın fiyatının ne kadar olduğunu hesaplaması istendi.
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1İnternette viral olan bulmacalarıyla ünlü Budapeşteli sanatçı Gergely Dudas, yetişinler için yeni bir dikkat sorusu yayınladı.
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Takipçilerinden bir dondurmanın kaç pere ettiğini bulmasını isteyen Dudas’ın sorusunu sosyal medya kullanıcıları arasında yüzlerce kez beğenildi ve paylaşıldı.
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3İnternette soruyu çözmeye çalışan kişiler, ilk bakışta çocuklar için yazılmış bir matematik kitabına aitmiş gibi görünün soruyu çözmek için umduklarından daha fazla zaman harcadıklarını belirtti.
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Sorunun doğru cevabında,bir külahın fiyatı 3 lira, vanilyalı dondurma topu 2 lira ve çilekli dondurmanın topu ise 1 lira olarak hesaplanıyor.
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Macar sanatçı hazırladığı diğer bir dikkat sorusunda ise, takipçilerinde karışık renkli yüzlerce dondurma arasında gizli olan lolipopu bulmasını istedi.
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Pempe renkli lolipopun resmin sağ üst kısmında yer aldığı görülüyor.