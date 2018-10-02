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İnternetteki en tehlikeli ünlü belli oldu

Siber güvenlik şirketi McAfee, İnternetteki en tehlikeli ünlüleri açıkladı.

  • 1

    Siber güvenlik şirketi McAfee, , ünlülerin isimleri aranınca çıkan sonuçların kaçında zararlı sitelere linkler bulunduğunu ölçerek "en tehlikeli” ünlüleri belirledi.
  • 2

    Love Island programının sunucusu Caroline Flack beşinci oldu. 

  • 3

    Şarkıcı Adele dördüncü sırada yer aldı. 

  • 4

    Kim Kardashian'ın kızkardeşi Kourtney üçüncü sırayı aldı. 

  • 5

    Eski model Naomi Campbell ikinci oldu. 

  • 6

    Siber güvenlik şirketi McAfee'ye göre Kim Kardashian 2018 yılında internette aranması en tehlikeli ünlü isim.
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