İnternetteki en tehlikeli ünlü belli oldu
Siber güvenlik şirketi McAfee, İnternetteki en tehlikeli ünlüleri açıkladı.
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1Siber güvenlik şirketi McAfee, , ünlülerin isimleri aranınca çıkan sonuçların kaçında zararlı sitelere linkler bulunduğunu ölçerek "en tehlikeli” ünlüleri belirledi.
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Love Island programının sunucusu Caroline Flack beşinci oldu.
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Şarkıcı Adele dördüncü sırada yer aldı.
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Kim Kardashian'ın kızkardeşi Kourtney üçüncü sırayı aldı.
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Eski model Naomi Campbell ikinci oldu.
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6Siber güvenlik şirketi McAfee'ye göre Kim Kardashian 2018 yılında internette aranması en tehlikeli ünlü isim.