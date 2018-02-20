iOS 11.3 için geri sayım (iOS 11.3 güncellemesi alacak iPhone modelleri hangileri?)
ntv.com.tr
ABD merkezli teknoloji devi Apple, iOS 11.3 güncellemesini bugün kullanıcılara sunacak. iOS 11.3 ile işlemci yavaşlatma krizi de dahil olmak üzere pek çok sorunun ortadan kalkması bekleniyor. Peki İOS 11.3 hangi iPhone ve iPad'lere yüklenebilecek? İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi...
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Apple, iOS 11 ile pek çok yeni özelliği kullanıcılarına sundu. Ancak işletim sisteminde ciddi bir açık olduğu tespit edilmişti. Söz konusu açık sayesinde herhangi bir işleme gerek kalmadan, kilitli olan telefondaki mesajlara akıllı asistan Siri ile ulaşılabiliyor.
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iPhone'lar parmak izi, şifre veya yüz tanıma ile korunabiliyor. Ancak, söz konusu hata nedeniyle iOS 11 yüklü cihazlar üzerinde ” Hey Siri, bildirimleri oku ” şeklinde bir komut verildiğinde, Siri’nin içeriği gizlenen tüm mesajları okuduğu tespit edildi.
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Apple, milyonlarca kullanıcıyı etkileyen iPhone hatası ile ilgili ilk açıklamayı yaptı.
Apple, MacRumors'a yaptığı açıklamada hatanın farkında olduklarını ve önümüzdeki günlerde yapılacak bir güncellemeyle düzelteceklerini duyurdu.
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İOS 11.3 NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Apple, iOS 11.3 güncellemesini bugün kullanıcılara sunacak. iOS 11.3 ile işlemci yavaşlatma krizi de dahil olmak üzere pek çok sorunun ortadan kalkması bekleniyor.
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iOS 11.3 HANGİ iPHONE MODELLERİNDE ÇALIŞACAK?Peki İOS 11.3 hangi iPhone ve iPad'lere yüklenebilecek? İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi...
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7iPhone X
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iPhone 8 Plus
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iPhone 8
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iPhone 7
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iPhone 7 Plus
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iPhone 6s Plus
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iPhone 6s
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iPhone 6
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iPhone 6 Plus
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iPhone SE
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iPhone 5s
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Siri, ilerleyen zaman içerisinde daha fazla dil çevirme kapasitesine kavuşacak.
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19iPhone 5C ve öncesi iPhone'lar iOS 11 güncellemelesi alamayacak.
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6'ncı nesil iPod Touch
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12.9 inç iPad Pro
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Yeni 9.7 inç iPad
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9.7 inç iPad Pro
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iPad Air ve Air 2
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25iPad mini 2,3,4,5
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Miilyonlarca kullanıcının beğenisine sunulan iOS 11 için şikayetler bir süredir sıklıkla dile getiriliyordu. iOS 11 sürümünde yaşanan sorunlar sonrasında elini çabuk tutan Apple, iOS 11.1'i yayınlamış ancak otomatik tamamlamanın 'i' harfi yerine 'A[?]'i önermesi en çok eleştiri alan hatalardan birisi olmuştu.
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27iPhone'lardaki bu hata ABD'li taraftarların gözünden kaçmadı. Ohio taraftarı da bu hataya atıfta bulunarak tribünde buna gönderme yapan bir koreografiye imza atmıştı.
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28Yeni güncelleme sonrası hala bazı kullanıcılar hesap makinesi uygulamasında 1+2+3 işlemini yaptıklarında 23 sonucu ile karşılaşıyordu.
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29Yeni iOS'u performans testine sokan teknoloji siteleri iOS 11 yüklü iPhone'larda home tuşunun eski sürümlere oranla daha geç tepki verdiğini saptadı.
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30Ancak bu iOS 11 ile ilgili dile getirilen ilk sorun değil. Wandera isimli Mobil güvenlik firması tarafından yapılan araştırmaya göre yeni işletim sistemi iOS 11'in önceki versiyona göre iki kattan fazla pil tüketimine sebep olduğu ortaya çıkmıştı.
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Geçtiğimiz günlerde iOS 11'in kontrol merkezinde bir sorun olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Kontrol Merkezi'nde Bluetooth ve Wi-Fi düğmelerine basarak bu işlevleri tam olarak kapatmadığınızı ortaya çıkardı.
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32Sorunu çözmek için telefonunuzdaki 'Ayarlar' kısmına gitmeniz ve gerekliği değişikliği burada yapmanız gerekiyor.