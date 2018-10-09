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iOS 12.0.1 güncellemesi yayınlandı! İşte iPhone'lara gelen yenilikler

ntv.com.tr

Apple, dün akşam sessiz sedasız yeni iOS güncellemesini yayınlandı. iOS 12.0.1 güncellemesi ile birlikte kullanıcıların bir süredir şikayet ettiği çok önemli bir sorun da ortadan kalktı!

  • 1

    Güncelleme notlarında bazı iPhone XS’lerde Lightning kablosu takıldığında ortaya çıkan şarj olmama probleminin ve 5 GHz’lik kablosuz ağlar yerine 2.4 GHz’lik ağlara bağlanılmasına neden olan Wi-Fi hatasının giderildiği belirtiliyor.

  • 2

    iPad klavyesinde “.?123” tuşları ile ilgili sorunlar giderilirken, bazı video uygulamalarında altyazının görünmemesine neden olan ve Bluetooth kullanımını engelleyen sorunlar bu iOS sürümü ile ortadan kaldırılıyor.
  • 3

    Peki iOS 12.0.1 güncellemesini hangi iPhone modelleri alabilecek?

    İşte güncelleme alacak modellerin sıralı tam listesi... 

  • 4

    iPhone SE
  • 5

    iPhone 5S
  • 6

    iPhone 5S Plus
  • 7

    iPhone 6S
  • 8

    iPhone 6S Plus
  • 9

    iPhone 6
  • 10

    iPhone 6S Plus
  • 11

    iPhone 7
  • 12

    iPhone 7 Plus
  • 13

    iPhone 8
  • 14

    iPhone 8 Plus
  • 15

  • 16

    iPhone X
  • 17

    iPhone XS
  • 18

    iPhone XS Max
  • 19

    iPhone Xr
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