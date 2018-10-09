iOS 12.0.1 güncellemesi yayınlandı! İşte iPhone'lara gelen yenilikler
ntv.com.tr
Apple, dün akşam sessiz sedasız yeni iOS güncellemesini yayınlandı. iOS 12.0.1 güncellemesi ile birlikte kullanıcıların bir süredir şikayet ettiği çok önemli bir sorun da ortadan kalktı!
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Güncelleme notlarında bazı iPhone XS’lerde Lightning kablosu takıldığında ortaya çıkan şarj olmama probleminin ve 5 GHz’lik kablosuz ağlar yerine 2.4 GHz’lik ağlara bağlanılmasına neden olan Wi-Fi hatasının giderildiği belirtiliyor.
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2iPad klavyesinde “.?123” tuşları ile ilgili sorunlar giderilirken, bazı video uygulamalarında altyazının görünmemesine neden olan ve Bluetooth kullanımını engelleyen sorunlar bu iOS sürümü ile ortadan kaldırılıyor.
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Peki iOS 12.0.1 güncellemesini hangi iPhone modelleri alabilecek?
İşte güncelleme alacak modellerin sıralı tam listesi...
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4iPhone SE
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5iPhone 5S
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6iPhone 5S Plus
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7iPhone 6S
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8iPhone 6S Plus
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9iPhone 6
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10iPhone 6S Plus
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11iPhone 7
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12iPhone 7 Plus
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13iPhone 8
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14iPhone 8 Plus
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16iPhone X
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17iPhone XS
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18iPhone XS Max
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19iPhone Xr