İOS 12 ne zaman yayınlanacak? İşte iOS 12 desteği sunan iPhone modellerinin tam listesi
ntv.com.tr
Apple’ın merakla beklenen lansmanı sonrası yeni iPhone modelleri iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr görücüye çıktı. Lansmanda merakla beklenen bir başka nokta ise iOS 12’ydi. Peki iOS 12 ne zaman yayınlanacak? IOS 12 hangi iPhone modellerine gelecek? İşte iOS 12 ile ilgili bilmeniz gereken her şey...
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ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın yeni iPhone modellerinin yanında iOS 12 işletim sisteminin final sürümünde yayınlanması bekleniyordu.
Ancak şirket beklenenin aksine etkinliğin ardından final sürümüyle aynı sürüme sahip, iOS 12 Gold Master güncellemesi kullanıcılara sunuldu.
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iOS 12’nin tam sürümü 17 Eylül’de kullanıma sunulacak.
Peki yeni iOS hangi iPhone'larda kullanılabilecek?
Apple, iOS 12'de sadece bu cihazlara destek sunacak. İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi...
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3iPhone Xs
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4iPhone Xs Max
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5iPhone Xr
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6iPhone X
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7iPhone 8 Plus
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8iPhone 8
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9iPhone 7 Plus
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10iPhone 7
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11iPhone 6 Plus
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12iPhone 6
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13iPhone 6S Plus
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14iPhone 6S
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15iPhone 5S
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16iPhone SE