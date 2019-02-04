iOS 13’te mutlaka görmek istediğimiz 5 özellik (Apple o iPhone'ların fişini çekiyor)

SİRİ İYİLEŞTİRMESİ: Apple’ın akıllı asistanı Siri için bir dizi yenilik de bu lansmandan en çok beklenen konuların başında. Şirket her ne kadar geçtiğimiz dönemde ‘Siri Shortcuts’ gibi özellikler ile Siri’yi güçlendirse de rakiplerinin gerisinde kalmış durumda.