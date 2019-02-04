iOS 13’te mutlaka görmek istediğimiz 5 özellik (Apple o iPhone'ların fişini çekiyor)
ntv.com.tr
Apple'ın yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı yeni mobil işletim sistemi iOS 13, pek çok önemli özelliği iPhone ve iPad'lere taşıyacak. WWDC 2019 etkinliği tanıtılacak iOS 13'ün lansman tarhi belli oldu. iOS 13'e ait ekran görüntüsü de sızmış durumda. İşte iOS 13 ile ilgili bilmeniz gereken her şey...
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ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın düzenlediği Worldwide Developers Conference (Dünya Geliştiriciler Konferansı) bu sene 3 Haziran’da başlayacak 7 Haziran'a kadar sürecek.
San Jose’deki McEnery Convention Center’da düzenleyecek olan lansman ile merakla beklenen iOS 13 görücüye çıkacak.
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Tanıtıma saatler kala iOS 13'te hangi özelliklerin yer alacağı hakkında iddialar tabiri caizse havada uçuşuyor. İddiaları bir kenara bırakıp iOS 13'ten beklentileri sıralayacak olursak öne çıkan 5 özellik şu şekilde...
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KARANLIK MOD: Geçtiğimiz yıl tanıtılan iOS 12 için geleceği sıkça belirtilen ancak beklentinin aksine hayatımıza girmeyen karanlık mod için artık pek çok kullanıcı olmazsa olmaz gözüyle bakıyor.
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Şirkete yakın kaynaklara göre, beklendiği üzere karanlık mod iOS 13 ile iPhone kullanıcılarının beğenisine sunulacak.
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SİRİ İYİLEŞTİRMESİ: Apple’ın akıllı asistanı Siri için bir dizi yenilik de bu lansmandan en çok beklenen konuların başında. Şirket her ne kadar geçtiğimiz dönemde ‘Siri Shortcuts’ gibi özellikler ile Siri’yi güçlendirse de rakiplerinin gerisinde kalmış durumda.
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Forbes'ta yer alan habere göre, Apple, bir dönem Google'ın yapay zeka biriminin başında olan ismi Siri ekibine dahil etmişti. Söz konusu transfer sayesinde Siri’nin daha gelişmiş bir versiyonu ile karşılaşmayı umut ediyoruz.
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Şirketin geçtiğimiz dönemde yaptığı patent başvurularına bakarsak Siri eskisinden daha fazla kişiselleştirme seçeneğine ev sahipliği yapacak.
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GELİŞTİRİLMİŞ EMOJİ ARAMASI: Mobil işletim sistemi dendiğinde sektör ikiye ayrılmış durumda. Bir kanatta iOS diğer tarafta ise Google’ın sahibi olduğu Android var.
Haliyle kullanıcılar Android’de olup iOS’ta olmayan özellikler için hayli talepkar.
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Bu taleplerden bir tanesi de geliştirilmiş emoji tarama özelliği. Google’ın Gboard uygulamasında kullanıcılar emoji araması yapabilen bir klavye kullanabiliyor. Benzer bir özelliğin emoji’lerin iletişim dünyasındaki ağırlığının hızla arttığı günümüzde iOS kanadına gelmesi ise en büyük beklentilerden biri.
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GECE ÇEKİM MODU: Apple’ın Google’ın gerisinde kaldığı bir başka konu ise kullanıcılarına sunduğu gece çekim performansı Google, sadece yazılım geliştirmeleriyle gece çekiminde hatırı sayılır iyileştirmelerin yapılabileceğini kanıtladı.
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Şimdi sıra Apple’da. IPhone kameraları her ne kadar iyi bir performans gösterse de gece çekimlerinde seviye atlaması gerekiyor.
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iPAD İÇİN ÇOKLU HESAP DESTEĞİ: Özellikle birden fazla kişi tarafından kullanıldığında tabletlere tek bir hesap üzerinden bağlanmak hayli can sıkıcı olabiliyor.
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Ortak kullanımlardaki bu durumu ortadan kaldırmak için kullanıcılar bir süredir iPad için çoklu hesap desteği talep ediyorlar. Tıpkı bilgisayarlarda olduğu gibi farklı kullanıcı hesapları üzerinden iPad’lere girebilmek pek çok kullanıcının elini hayli kolaylaştıracak.
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KAYDIRARAK KİLİT AÇMA GERİ GELMELİ (BONUS): Kaydırarak kilit açma özelliği kulağınıza tanıdık geliyordur. Zira yıllarca kullanımda olan bu özellik belki de iPhone'un en ikonik yanlarından bir tanesiydi.
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iOS'un ilk günlerinden iOS 10'a kadar iPhone kullanıcılarının cihazlarını açmaları için kullandıkları bu yöntemin geri gelmesini isteyenlerin sayısı bir hayli fazla.
Bir dönemin ikonik özelliklerinin ve cihazlarının hayatımıza geri dönem trendine Apple’ın da katılıp katılmayacağını bu akşamki lansman ile göreceğiz.
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APPLE O İPHONE'LARIN FİŞİNİ ÇEKİYORŞirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13'ü desteklemeyecek. Gelin ilk önce güncelleme alacak iPhone modellerine bakalım
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17iPhone XS
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18iPhone XS Max
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19iPhone XR
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20iPhone X
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21iPhone 8 Plus
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22iPhone 8
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23iPhone 7 Plus
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24iPhone 7
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25iOS 13 gündellemesini almayacak iPhone modelleri ise şöyle...
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26iPhone 6S Plus
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27iPhone 6S
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28iPhone 6 Plus
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29iPhone 6
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30iPhone 5S
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31iPhone SE
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APPLE O UYGULAMANIN FİŞİNİ ÇEKİYOR
ABD merkezli teknoloji devi Apple müzik, podcast ve kitaplar için üç ayrı uygulama üzerinde çalışıyor.
Apple'ın bu hamlesi bu üç şeyi içinde barındıran iTunes için yolun sonunun geldiği kelinde yorumlanıyor.
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Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, geçtiğimiz haftalarda Apple TV+'ı tanıran Apple önümüzdeki dönemde iTunes'un fişini çekecek.
Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.