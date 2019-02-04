iOS 13'ün çıkış tarihi belli oldu (Apple o iPhone'ların fişini çekiyor)
ntv.com.tr
Apple'ın yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı yeni mobil işletim sistemi iOS 13, pek çok önemli özelliği iPhone ve iPad'lere taşıyacak. WWDC 2019 etkinliği tanıtılacak iOS 13'ün lansman tarhi belli oldu.
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1ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın 3-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceği Dünya Geliştirici Konferansı (WWDC) için yayınladığı basın davetiyeleri, iOS 13 için önemli detayları ortaya çıkardı.
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iOS 13'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?
Apple'ın son yıllarda iyiden iyiye ağırlık vermeye başladığı sağlık teknolojileri, bu sürüm iOS'ta da kendini gösterecek.
Yenilenen Sağlık uygulamasında Günlük Rapor adı verilen yeni bir bölüm bizi karşılayacak. Buradan tüm gün boyunca yapılan aktivitelere detaylı olarak bakılabilecek.
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Apple Haritalar uygulamasında ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek; bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak çok daha kolay olacak.
Diğer yandan Mail uygulamasına gelecek yeni bir özellik sayesinde istenmeyen e-postaların önüne tamamen geçecek engelleme özelliği ile birlikte e-postaların daha kolay ayrıştırılması adına yeni bir klasörleme sistemi kullanıcılarla paylaşılacak.
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4iPhone'umu Bul ve Arkadaş Bul uygulamalarını tek çatı altında toplayacak olan iOS 13'te kullanıcılar bütün cihazlarını tek panelden kontrol etme imkanına kavuşacak.
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Mesajlar uygulamasında da bir dizi değişiklik yapacak olan iOS 13'ün yüklenmesiyle WhatsApp'a benzer bir uygulamaya dönüşüyor. Kullanıcılar kendi profil fotoğraflarını seçebileceği gibi kullanıcı adı da belirleme şansına sahip. Hatta bu bilgileri kimlerin göreceği dahi belirlenebilecek.
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6Gece Modu'nun yine iOS 13 ile birlikte aktif hale gelmesi beklenirken, telefonlar bu modda daha az bataryadan güç harcayacak; daha az göz yoracak. Bu modun saate duyarlı olacağı düşünülürken, kullanıcılar manuel olarak da gece moduna geçiş yapabilecek.
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APPLE O İPHONE'LARIN FİŞİNİ ÇEKİYORŞirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13'ü desteklemeyecek. Gelin ilk önce güncelleme alacak iPhone modellerine bakalım
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8iPhone XS
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9iPhone XS Max
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10iPhone XR
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11iPhone X
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12iPhone 8 Plus
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13iPhone 8
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14iPhone 7 Plus
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15iPhone 7
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16iOS 13 gündellemesini almayacak iPhone modelleri ise şöyle...
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17iPhone 6S Plus
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18iPhone 6S
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19iPhone 6 Plus
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20iPhone 6
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21iPhone 5S
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22iPhone SE
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APPLE O UYGULAMANIN FİŞİNİ ÇEKİYOR
ABD merkezli teknoloji devi Apple müzik, podcast ve kitaplar için üç ayrı uygulama üzerinde çalışıyor.
Apple'ın bu hamlesi bu üç şeyi içinde barındıran iTunes için yolun sonunun geldiği kelinde yorumlanıyor.
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Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, geçtiğimiz haftalarda Apple TV+'ı tanıran Apple önümüzdeki dönemde iTunes'un fişini çekecek.
Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.