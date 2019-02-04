iOS 13'ün özellikleri sızdı (Apple o iPhone'ların fişini çekiyor)
ntv.com.tr
Apple'ın haziran ayında tanıtacağı yeni işletim sistemi iOS 13'te yer alacak özellikler netlik kazanmaya başladı. İşte İOS 13 ile gelecek özellikler ve iOS 13'ü çalıştıracak iPhone'ların tam listesi...
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Haziran ayında düzenlenecek olan ve WWDC'de (Dünya Geliştiriciler Konferansı) tanıtılacak olan olan iOS 13 için büyük bir bilgi sızdırıldı.
Söz konusu sızıntıya göre, iOS13'te bu özellikler yer alacak...
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2Karanlık Mod: Söz konucu özellik sayesinde kullanıcılar telefonlarının ayarlar menüsünden istedikleri zaman koyu modu açabilecek.
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3Çoklu Görevler: Kullanıcılar, aynı anda birden fazla uygulamayı kullanabilecek.
Diğer öne çıkan özellikler ise şöyle...
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4Safari İyileştirmeleri
Yazı Tipinin Yönetilmesi
Hareketi Geri Al Özellikleri
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APPLE O İPHONE'LARIN FİŞİNİ ÇEKİYORŞirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13'ü desteklemeyecek. Gelin ilk önce güncelleme alacak iPhone modellerine bakalım
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6iPhone XS
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7iPhone XS Max
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8iPhone XR
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9iPhone X
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10iPhone 8 Plus
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11iPhone 8
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12iPhone 7 Plus
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13iPhone 7
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14iOS 13 gündellemesini almayacak iPhone modelleri ise şöyle...
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15iPhone 6S Plus
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16iPhone 6S
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17iPhone 6 Plus
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18iPhone 6
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19iPhone 5S Plus
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20iPhone 5S
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21iPhone SE
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APPLE O UYGULAMANIN FİŞİNİ ÇEKİYOR
ABD merkezli teknoloji devi Apple müzik, podcast ve kitaplar için üç ayrı uygulama üzerinde çalışıyor.
Apple'ın bu hamlesi bu üç şeyi içinde barındıran iTunes için yolun sonunun geldiği kelinde yorumlanıyor.
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Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, geçtiğimiz haftalarda Apple TV+'ı tanıran Apple önümüzdeki dönemde iTunes'un fişini çekecek.
Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.