iOS 14 public beta çıktı! İşte yüklemek için adım adım yapmanız gerekenler

Apple, iOS 14 başta olmak üzere iPadOS 14, macOS Big Sur, tvOS 14 ve watchOS 7 işletim sistemlerinin herkese açık beta sürümleri yayınlandı. Bu adım ile 22 Haziran'da yayınlanan yeni işletim sistemleri, isteyen herkes tarafından test edilebilir hale geldi.

Apple söz konusu işletim sistemlerini sadece geliştiricilerin erişimine açmıştı. Peki iOS 14 public beta nasıl yüklenir? işte adım adım yapmanız gerekenler...