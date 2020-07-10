iOS 14 public beta çıktı! İşte yüklemek için adım adım yapmanız gerekenler

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, yeni işletim sistemlerinin herkese açık beta'larını yayınladı. Peki iOS 14 public beta nasıl yüklenir?

ntv.com.tr

iOS 14 public beta çıktı! İşte yüklemek için adım adım yapmanız gerekenler - 1

Apple, iOS 14 başta olmak üzere iPadOS 14,  macOS Big Sur, tvOS 14 ve watchOS 7 işletim sistemlerinin herkese açık beta sürümleri yayınlandı. Bu adım ile 22 Haziran'da yayınlanan yeni işletim sistemleri, isteyen herkes tarafından test edilebilir hale geldi. 

Apple söz konusu işletim sistemlerini sadece geliştiricilerin erişimine açmıştı. Peki iOS 14 public beta nasıl yüklenir? işte adım adım yapmanız gerekenler...  

  

iOS 14 public beta çıktı! İşte yüklemek için adım adım yapmanız gerekenler - 2

1- Apple'ın Beta yazılım programı sayfasını açın ve programa kayıt olun. 

2- Sözleşme sayfasının sağ alt köşesindeki  Accept (Kabul Et) düğmesine tıklayın ve ardından  iOS sekmesine tıklayın. 

iOS 14 public beta çıktı! İşte yüklemek için adım adım yapmanız gerekenler - 3

3- Sırasıyla Enroll your iOS device,  Download Profile seçeneklerini tıklayın. 

4- Profili yükleme alanında sağ üst köşedeki yükle butonuna dokunun. 

iOS 14 public beta çıktı! İşte yüklemek için adım adım yapmanız gerekenler - 4

5- İşlem sona erdikten sonra cihazınızı yeniden başlatın. 

6- Cihazınızı yeniden başlattıktan sonra Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme‘ye gidin ve güncelleştirmeleri denetleyin. 

iOS 14 public beta çıktı! İşte yüklemek için adım adım yapmanız gerekenler - 5

iOS 14 İLE GELEN YENİLİKLER NELER?

iOS 14 ile App Library (uygulama kütüphanesi) özelliğini getiren Apple kullanıcılarının uygulamalarını otomatik olarak kategorilere ayırmasının önünü açtı.
iOS 14 public beta çıktı! İşte yüklemek için adım adım yapmanız gerekenler - 6

iOS 14 ile gelen bir başka yenilik olan Widgets özelliği ile kullanıcılar ana ekranı Widget Gallery’deki Hava Durumu gibi uygulamalarla diledikleri şekilde ve diledikleri boyutlarda özelleştirebilecek. 

iOS 14 public beta çıktı! İşte yüklemek için adım adım yapmanız gerekenler - 7
Daha önce Android’de gördüğümüz Picture in Picture özelliği ile iPhone kullanıcıları herhangi bir videoyu ekranın istenilen yerine taşıyabilecek,  video ekranda oynarken Mesajlar, Notlar veya diğer uygulamalara dönebilecek.
iOS 14 public beta çıktı! İşte yüklemek için adım adım yapmanız gerekenler - 8

Apple Haritalar ve dijital asistan Siri’de  güncellemeler yapan Apple, iOS 14 ile çevrimdışı çalışan çeviri özelliğini de kullanıma sundu. 

iOS 14 public beta çıktı! İşte yüklemek için adım adım yapmanız gerekenler - 9
Başlangıçta İngilizce, Çince, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Arapça, Portekizce ve Rusça olmak üzere 11 farklı dili destekleyecek olan uygulama, yapay zekâ desteği sayesinde internet erişimine ihtiyaç duymadan gerçek zamanlı ve karşılıklı bir çeviri sunacak.
iOS 14 public beta çıktı! İşte yüklemek için adım adım yapmanız gerekenler - 10

iOS 14 NE ZAMAN KULLANIMA GİRECEK?  

iOS 14, önümüzdeki eylül ayında final sürümüyle iPhone kullanıcıların beğenisine sunulacak.
iOS 14 public beta çıktı! İşte yüklemek için adım adım yapmanız gerekenler - 11

iOS 14 HANGİ iPHONE'LARA GELECEK? 

Güncellemenin kullanıma girmesi ile Apple bazı iPhone modellerine verdiği desteği kesecek. 

İşte iOS 14 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan iPhone modelleri...  

iOS 14 public beta çıktı! İşte yüklemek için adım adım yapmanız gerekenler - 12

iPhone 11 

  

iOS 14 public beta çıktı! İşte yüklemek için adım adım yapmanız gerekenler - 13

iPhone 11 Pro 

  

iOS 14 public beta çıktı! İşte yüklemek için adım adım yapmanız gerekenler - 14

iPhone 11 Pro Max  

  

iOS 14 public beta çıktı! İşte yüklemek için adım adım yapmanız gerekenler - 15
iPhone SE (2020)
iOS 14 public beta çıktı! İşte yüklemek için adım adım yapmanız gerekenler - 16

iPhone XS 

  

iOS 14 public beta çıktı! İşte yüklemek için adım adım yapmanız gerekenler - 17

iPhone XS Max 

  

iOS 14 public beta çıktı! İşte yüklemek için adım adım yapmanız gerekenler - 18

iPhone XR 

  

iOS 14 public beta çıktı! İşte yüklemek için adım adım yapmanız gerekenler - 19

iPhone X 

  

iOS 14 public beta çıktı! İşte yüklemek için adım adım yapmanız gerekenler - 20

iPhone 8 Plus 

  

iOS 14 public beta çıktı! İşte yüklemek için adım adım yapmanız gerekenler - 21

iPhone 8 

  

iOS 14 public beta çıktı! İşte yüklemek için adım adım yapmanız gerekenler - 22

iPhone 7 Plus 

  

iOS 14 public beta çıktı! İşte yüklemek için adım adım yapmanız gerekenler - 23

iPhone 7 

  

iOS 14 public beta çıktı! İşte yüklemek için adım adım yapmanız gerekenler - 24

iPhone 6S Plus 

  

iOS 14 public beta çıktı! İşte yüklemek için adım adım yapmanız gerekenler - 25
iPhone 6S

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