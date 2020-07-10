iOS 14 public beta çıktı! İşte yüklemek için adım adım yapmanız gerekenler

ntv.com.tr
Apple, iOS 14 başta olmak üzere iPadOS 14, macOS Big Sur, tvOS 14 ve watchOS 7 işletim sistemlerinin herkese açık beta sürümleri yayınlandı. Bu adım ile 22 Haziran'da yayınlanan yeni işletim sistemleri, isteyen herkes tarafından test edilebilir hale geldi.
Apple söz konusu işletim sistemlerini sadece geliştiricilerin erişimine açmıştı. Peki iOS 14 public beta nasıl yüklenir? işte adım adım yapmanız gerekenler...
1- Apple'ın Beta yazılım programı sayfasını açın ve programa kayıt olun.
2- Sözleşme sayfasının sağ alt köşesindeki Accept (Kabul Et) düğmesine tıklayın ve ardından iOS sekmesine tıklayın.
3- Sırasıyla Enroll your iOS device, Download Profile seçeneklerini tıklayın.
4- Profili yükleme alanında sağ üst köşedeki yükle butonuna dokunun.
5- İşlem sona erdikten sonra cihazınızı yeniden başlatın.
6- Cihazınızı yeniden başlattıktan sonra Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme‘ye gidin ve güncelleştirmeleri denetleyin.
iOS 14 ile gelen bir başka yenilik olan Widgets özelliği ile kullanıcılar ana ekranı Widget Gallery’deki Hava Durumu gibi uygulamalarla diledikleri şekilde ve diledikleri boyutlarda özelleştirebilecek.
Apple Haritalar ve dijital asistan Siri’de güncellemeler yapan Apple, iOS 14 ile çevrimdışı çalışan çeviri özelliğini de kullanıma sundu.
Güncellemenin kullanıma girmesi ile Apple bazı iPhone modellerine verdiği desteği kesecek.
İşte iOS 14 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan iPhone modelleri...
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6S Plus