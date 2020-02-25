iOS 14'ün ilk ekran görüntüsü sızdı

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Apple'ın henüz tanıtmadığı ürünleri ile ilgili yaptığı başarılı tahminleri ile dikkat çeken teknoloji analisti Ben Geskin iPhone'ların iOS 14 ile iPad'lerde bulunan Çoklu Görev menüsüne sahip olacağını söylüyor.
Geskin'in iddialarına göre iOS 14, kesin olarak değiştirilmiş bir çoklu görev menüsüyle gelecek. Geskin iddiasını iOS 14 çalıştıran iPhone 11 Pro Max videosu ile destekliyor.
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iOS 14'ü 2020'nin Eylül ayında kullanıma sürmesi bekleniyor.
Güncellemenin kullanıma girmesi ile Apple bazı iPhone modellerine verdiği desteği kesecek.
İşte iOS 14 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan iPhone modelleri...