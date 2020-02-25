iOS 14'ün ilk ekran görüntüsü sızdı

Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 14 ile iPhone kullanıcılarına pek çok yenilik sunulacak. Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen yeni işletim sisteminden ilk sızıntı geldi.

ntv.com.tr

iOS 13 19 Eylül'de hayatımıza girmişti. Son güncellemenin üzerinden henüz üç hafta geçmiş olmasına rağmen iOS 14'ten yeni bilgiler gelmeye başladı.

Apple'ın henüz tanıtmadığı ürünleri ile ilgili yaptığı başarılı tahminleri ile dikkat çeken teknoloji analisti Ben Geskin iPhone'ların iOS 14 ile iPad'lerde bulunan Çoklu Görev menüsüne sahip olacağını söylüyor.

Geskin'in iddialarına göre iOS 14, kesin olarak değiştirilmiş bir çoklu görev menüsüyle gelecek. Geskin iddiasını iOS 14 çalıştıran  iPhone 11 Pro Max videosu ile destekliyor. 

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iOS 14'ü 2020'nin Eylül ayında kullanıma sürmesi bekleniyor. 

iOS 14 HANGİ iPHONE'LARA GELECEK?

Güncellemenin kullanıma girmesi ile Apple bazı iPhone modellerine verdiği desteği kesecek.  

İşte iOS 14 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan iPhone modelleri... 

iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone  XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6S Plus
iPhone 6S

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