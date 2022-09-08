İOS 16 ne zaman çıkacak? İOS 16 özellikleri neler ve hangi iPhone modellerinde olacak?

Kilit ekranında yer alan araç takımları sayesinde hava durumu, takvim etkinlikleri, tarih, saat dilimleri, alarmlar, pil seviyesi ve aktivite halkalarınızın ilerleme durumuyla ilgili verilere ulaşabileceksiniz. Ayrıca favori uygulamalarınızdaki başka birçok bilgiye de hızlı bir şekilde göz atabileceksiniz.



Arka plan ve stillere sahip birçok farklı kilit ekranı oluşturabilecek ve bu ekranlar arasında kolayca geçiş yapılabilecek.