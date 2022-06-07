iOS 16 tanıtıldı: İşte iOS 16'nın özellikleri (WWDC 2022'deki tüm ürünler)

Apple iPhone'lardaki kilit ekranını daha işlevsel bir hale getirdi. Ekranı açmadan birden fazla eylemi gerçekleştirmek mümkün. Bu özellik, yeni widget ve duvar kağıtlarıyla daha da işlevsel hale geliyor.



Kilit ekranının özelleştirilmesinin de önü açıldı. Bu özellikler çoğunlukla uzun bir süredir Android'de bulunuyordu.