iOS 16 tanıtıldı: İşte iOS 16'nın özellikleri (WWDC 2022'deki tüm ürünler)

Haberler - ntv.com.tr 07.06.2022 - 12:30
Apple geleneksel geliştiriciler konferansı WWDC 2022 başladı. Konferansın ilk gününde merakla beklenen iOS 16 da tanıtıldı. ABD'li teknoloji devi Apple'ın iPhone cihazlarının işletim sistemi olan iOS 16'nın yeni versiyonunda birçok özellik bulunuyor.
Apple iPhone'lardaki kilit ekranını daha işlevsel bir hale getirdi. Ekranı açmadan birden fazla eylemi gerçekleştirmek mümkün. Bu özellik, yeni widget ve duvar kağıtlarıyla daha da işlevsel hale geliyor.
Kilit ekranının özelleştirilmesinin de önü açıldı. Bu özellikler çoğunlukla uzun bir süredir Android'de bulunuyordu.
Apple'ın mesajlaşma uygulaması iMessage'da da değişikliğe gidildi. Kullanıcıların sıkça tercih ettiği emoji, gif gibi öğelerindeki sosyal ağ işlevselliği arıtrıldı. Gönderilen mesajları geri alma ve düzenleme seçenekleri sunuldu.
Ayrıca SharePlay'in kapsamı genişletildi. Artık SharePlay için FaceTime'a bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Apple'ın Haritalar'da kullanımı daha da kolaylaştıracağı iddia ediliyordu. Artık 15 adete kadar royayı önceden çok duraklı bir şekilde planlayabilirsiniz. Siri ile durak ekleme seçeneğinin yanısıra bunları cihazlarının arasında transfer edebiliyorsunuz.
iOS 16 alacak iPhone modelleri
iPhone SE (2022)
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone Xr
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone SE (2. nesil)
iPod touch (7. nesil)
Bu telefonlara bakıldığında Apple iPhone efsaneleri arasında yer alan 6S'in iOS 16 güncellemesi almayacağı görülüyor.
Apple iPad'ler için iPadOS 16, iş bilgisayarları için MacOS Ventura ve akıllı saatler için WatchOS'u da tanıttı.
Her sistemle birçok farklı güncelleme yapıldı.
Apple M2 işlemcisini ve bu işlemci ailesiyle çalışan Apple Macbook Pro ve Macbook Air'i de görücüye çıkardı.
13.6 inçlik MacBook Air (M2) ₺25.999 TL'den 13 inçlik MacBook Pro (M2) ise ₺27.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak.