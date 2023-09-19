iOS 17 yayında: İşte tüm yeni özellikler
Apple, WWDC2023'te duyurduğu iOS 17 güncellemesini kullanıma sundu. Peki iOS 17 nasıl güncellenir, hangi cihazlara geldi? İşte ayrıntılar ve yeni özellikler...
İOS 17'YE NASIL YÜKSELTİLİR?
Apple, merakla beklenen iOS 17 güncellemesini yayınladı.
Ayarlar uygulamasını açın, aşağı kaydırıp Genel'e dokunun ve ardından Yazılım Güncelleme'yi seçin.
iPhone'unuz güncellemeye hazırsa iOS 17'ye yükseltme seçeneğini göreceksiniz. iOS 17 bugün kullanıma sunulsa da herkes için hemen kullanılabilir olmayabileceğini unutmayın.
Eğer iPhone XR veya XS'den daha eski bir telefonunuz varsa iOS 17'yi yükleyemezsiniz.