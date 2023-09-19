iOS 17 yayında: İşte tüm yeni özellikler

Apple, WWDC2023'te duyurduğu iOS 17 güncellemesini kullanıma sundu. Peki iOS 17 nasıl güncellenir, hangi cihazlara geldi? İşte ayrıntılar ve yeni özellikler...

iOS 17 yayında: İşte tüm yeni özellikler - 1

İOS 17'YE NASIL YÜKSELTİLİR?

Apple, merakla beklenen iOS 17 güncellemesini yayınladı.

Ayarlar uygulamasını açın, aşağı kaydırıp Genel'e dokunun ve ardından Yazılım Güncelleme'yi seçin.

iPhone'unuz güncellemeye hazırsa iOS 17'ye yükseltme seçeneğini göreceksiniz. iOS 17 bugün kullanıma sunulsa da herkes için hemen kullanılabilir olmayabileceğini unutmayın.

Eğer iPhone XR veya XS'den daha eski bir telefonunuz varsa iOS 17'yi yükleyemezsiniz.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

iOS 17 yayında: İşte tüm yeni özellikler - 2

MESAJLARA CHECK-IN ÖZELLİĞİ

Mesajlar'daki yeni Check-in özelliği, seçtiğiniz hedefe güvenli bir şekilde vardığınızı seçtiğiniz kişilere otomatik olarak bildiriyor.

iPhone'unuz artık hedefinize doğru ilerlemediğinizi tespit ederse, sevdiğiniz kişi veya arkadaşınız rotanızı, cep telefonu bağlantınızı ve telefonunuzun pil seviyesini alır.

iOS 17 yayında: İşte tüm yeni özellikler - 3

STANDBY MODU

Telefonunuzu şarj olurken yatay olarak çevirdiğinizde, iPhone'unuzu bir saate, takvime, dijital fotoğraf çerçevesine veya akıllı widget yığınlarına sahip bir bilgi merkezine dönüştüren yeni Bekleme Modu'na giriyor.

StandBy yani Bekleme Modu'nda çeşitli saat kadranları bulunuyor ve daha az rahatsız edici olması için ekran geceleri akıllıca kırmızıya dönüşüyor.

iPhone'lar artık tercih ettiğiniz Bekleme Modu ayarlarını belirli MagSafe yuvalarıyla da ilişkilendiriyor. iPhone'unuzu örneğin yatak odasındaki MagSafe şarj cihazına taktığınızda bir saate, çalışma odasında ise bir dijital fotoğraf çerçevesine sahip olabiliyorsunuz.

Bekleme Modu'nun boşta duran iPhone'unuzun kullanışlı olması için akıllıca bir yol olduğunu düşünüyoruz, ancak telefon MagSafe yuvasına takıldığında kullanımı daha kolay ve yalnızca her zaman açık ekrana sahip bir iPhone'unuz varsa (yani iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, 15 Pro veya 15 Pro Max) çalışıyor.

iOS 17 yayında: İşte tüm yeni özellikler - 4

OFFLINE HARİTA

iOS 17 ile birlikte, haritadaki bir alanı iPhone’unuza kaydedebiliyor ve offline olarak keşfedebiliyorsunuz.

Yer kartlarında çalışma saatleri ve değerlendirmeler gibi bilgileri görüntüleyebiliyor, arabayla veya yürüyerek bir yere giderken sokak sokak yol tarifi alabiliyorsunuz.

iOS 17 yayında: İşte tüm yeni özellikler - 5

ÇIKARTMALAR

Mesajlar uygulamasında yapılan çeşitli iyileştirmelerden biri olan iOS 17, artık üçüncü taraf uygulamalardan gelenler de dahil olmak üzere tüm çıkartmalarınıza hızlı erişim sağlıyor.

Bir fotoğraftaki bir kişiye (veya birden fazla kişiye ya da evcil hayvana) dokunup basılı tutarak kendi fotoğraflarınızdan yeni çıkartmalar oluşturabilir ve bunları olduğu gibi veya biraz canlılık katmak için interaktif efektler ekleyerek metinlerde gönderebilirsiniz.

Çıkartmalar Mesajlar dışında da kullanılabilir ve size kişisel yeteneklerinizi eklemek için daha fazla fırsat sunar.

iOS 17 yayında: İşte tüm yeni özellikler - 6

FACETIME'A YENİ EFEKTLER

iOS artık görüntülü aramalarda tepki olarak yağmur, konfeti ve kalpler de dahil olmak üzere sekiz efekt içeriyor.

Bu efektleri bir menüden ya da iPhone'un ön kamerasının önünde el hareketleriyle tetikleyebilirsiniz; örneğin, çift barış işareti yaparsanız yüzünüzün arkasından konfeti yağar (hattın diğer ucundaki kişinin çok hoşuna gider).

Bu efektler FaceTime'da ve Zoom gibi üçüncü taraf uygulamalarda kullanılabilir, ancak hareket kontrollerinden yararlanmak için iPhone 12 veya daha yeni bir modele sahip olmanız gerekir.

iOS 17 yayında: İşte tüm yeni özellikler - 7

SESLİ MESAJLAR GÖRSELLEŞİYOR

Gelen sesli mesajlar artık gerçek zamanlı olarak yazıya dökülüyor ve iPhone kilit ekranınızda metin olarak görünerek size aramayı açıp açmama konusunda karar verme şansı veriyor. 

iOS 17 yayında: İşte tüm yeni özellikler - 8

VİDEO MESAJ

FaceTime yaptığınız kişi telefonu açmazsa, ona bir video mesajı bırakabilirsiniz.

FaceTime kaydı başlatmak için hızlı bir geri sayım sunuyor ve hata yaparsanız tekrar yapmanıza izin veriyor.

iOS 17 yayında: İşte tüm yeni özellikler - 9

NAMEDROP

Artık iPhone'unuzu başka bir iPhone'a yaklaştırarak iletişim bilgilerinizi yeni bir arkadaşınızla anında paylaşabilirsiniz.

Ayrıca, paylaşmak için yalnızca adınız ve telefon numaranızdan biraz daha görsel olan kişiselleştirilmiş bir kişi posteri de oluşturabilirsiniz. Beta sürümündeki deneyimimize göre, yeni kişi posterleri de dahil olmak üzere kişi bilgilerini paylaşmak sorunsuzdu.

İki iPhone'u yan yana getirdiğinizde, kişi posterinizi paylaşma seçeneği hemen açılıyor. (Eskiden Bump uygulamasını kullandıysanız, NameDrop'un da benzer bir deneyim olduğunu göreceksiniz).

iOS 17 yayında: İşte tüm yeni özellikler - 10

SAFARİ DAHA ÖZEL HALE GELİYOR

Apple, gizliliği güncellemelerinin ve pazarlamasının giderek daha büyük bir parçası haline getirdi, bu nedenle iOS 17'nin sizi ve verilerinizi güvende tutmayı amaçlayan yeni özelliklere sahip olması şaşırtıcı değil.

Safari artık gezinme alışkanlıklarınızı ayrı tutmak için birden fazla profil oluşturmanıza izin veriyor.

Safari'deki Özel Tarama sekmeleri de 15 dakika sonra yeniden yetkilendirme gerektiriyor ve bu sayede telefonunuzu başka birine verdiğinizde özel sekmelerinizin gizli kalmasını sağlıyor.

iOS 17 yayında: İşte tüm yeni özellikler - 11

IOS 17 HANGİ MODELLERE GELECEK?

  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 Mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 Mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone SE (2. nesil)
  • iPhone SE (3. nesil)
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