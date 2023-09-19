iOS 17 yayında: İşte tüm yeni özellikler

ÇIKARTMALAR

Mesajlar uygulamasında yapılan çeşitli iyileştirmelerden biri olan iOS 17, artık üçüncü taraf uygulamalardan gelenler de dahil olmak üzere tüm çıkartmalarınıza hızlı erişim sağlıyor.

Bir fotoğraftaki bir kişiye (veya birden fazla kişiye ya da evcil hayvana) dokunup basılı tutarak kendi fotoğraflarınızdan yeni çıkartmalar oluşturabilir ve bunları olduğu gibi veya biraz canlılık katmak için interaktif efektler ekleyerek metinlerde gönderebilirsiniz.

Çıkartmalar Mesajlar dışında da kullanılabilir ve size kişisel yeteneklerinizi eklemek için daha fazla fırsat sunar.