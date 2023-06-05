iOS 17'de hangi özellikler olacak? Apple WWDC 2023'te neler tanıtılacak? iOS 17 ne zaman çıkacak? (iPhone 15 ne zaman çıkacak?)

Apple, WWDC 2023 etkinliğinde iOS 17 ile beraber yeni cihazlarını da açıklamaya hazırlanıyor. Peki iOS 17'de hangi özellikler olacak? Apple WWDC 2023'te neler tanıtılacak? iOS 17 ne zaman çıkacak?

iOS 17'de hangi özellikler olacak? Apple WWDC 2023'te neler tanıtılacak? iOS 17 ne zaman çıkacak? (iPhone 15 ne zaman çıkacak?) - 1

Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) 2023 etkinliğiyle yeni güncellemeleri ve cihazlarını tanıtması bekleniyor. Apple kullanıcıları iOS 17'nin ne zaman çıkacağını ve hangi özellikleri barındıracağını merak ediyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

iOS 17'de hangi özellikler olacak? Apple WWDC 2023'te neler tanıtılacak? iOS 17 ne zaman çıkacak? (iPhone 15 ne zaman çıkacak?) - 2

ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Apple geçtiğimiz sene iOS 16 güncellemesini Eylül ayında kullanıcıları ile buluşturmuştu. Şirketin iOS 17 güncellemesini de iPhone 15 serisiyle ile birlikte Eylül ayında çıkarmayı planladığı aktarıldı.

iOS 17'de hangi özellikler olacak? Apple WWDC 2023'te neler tanıtılacak? iOS 17 ne zaman çıkacak? (iPhone 15 ne zaman çıkacak?) - 3

iPhone 15 NASIL OLACAK?

Forbes'in aktardığına göre, iPhone 15 serisinin, 14 serisinden çok da farklı olmadan küçük revizyonlar yapılarak müşteriler ile buluşturulacağı, firmanın 16 serisinde ise ekranı yüzde 10 civarında büyüteceği öne sürüldü.

iOS 17'de hangi özellikler olacak? Apple WWDC 2023'te neler tanıtılacak? iOS 17 ne zaman çıkacak? (iPhone 15 ne zaman çıkacak?) - 4

MACBOOK AIR VE MAC MODELLERİ

Ayrıca haberde Apple'ın etkinlikte tahmini 15 inçlik MacBook Air'i tanıtacağı ifade edilirken, M2 Max ve M2 Ultra işlemcili masaüstü Mac modellerinin de görücüye çıkabileceği belirtildi.

iOS 17'de hangi özellikler olacak? Apple WWDC 2023'te neler tanıtılacak? iOS 17 ne zaman çıkacak? (iPhone 15 ne zaman çıkacak?) - 5

APPLE WATCH'A WIDGET GELİYOR

Apple, watchOS 10 ile büyük bir değişiklik yapmaya ve widget'ları bu kez Apple Watch'a getirmeye hazırlandığı belirtildi. Ayrıca şirketin bu yıl ve önümüzdeki yıllar için yeni sağlık özellikleri üzerinde çalıştığı aktarıldı.

iOS 17'de hangi özellikler olacak? Apple WWDC 2023'te neler tanıtılacak? iOS 17 ne zaman çıkacak? (iPhone 15 ne zaman çıkacak?) - 6

iOS 17 HAKKINDA BİLİNENLER

  • Kilit ekranı yazı tipi boyutu seçenekleri
  • Özel kilit ekranı tasarımını diğer iPhone kullanıcılarıyla paylaşma seçeneği
  • Apple Müzik şarkı sözlerinin kilit ekranından görünebilir olması
  • Apple Müzik'e basitleştirilmiş yeni arayüz tasarımı
  • Uygulama kitaplığı klasörlerinin manuel olarak yeniden adlandırılabilir olması
  • Kontrol merkezi tasarım değişiklikleri
  • El feneri parlaklık kaydırıcısı
iOS 17'de hangi özellikler olacak? Apple WWDC 2023'te neler tanıtılacak? iOS 17 ne zaman çıkacak? (iPhone 15 ne zaman çıkacak?) - 7

iOS 17 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK MODELLERİ

  • iPhone 14 serisi
  • iPhone 13 serisi
  • iPhone SE 2023
  • iPhone SE 2022
  • iPhone 12 serisi
  • iPhone 11 serisi
  • iPhone XS ve XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone 8 ve 8 Plus
  • iPhone X
iOS 17'de hangi özellikler olacak? Apple WWDC 2023'te neler tanıtılacak? iOS 17 ne zaman çıkacak? (iPhone 15 ne zaman çıkacak?) - 8

WWDC 23 NE ZAMAN?

Apple'ın düzenlediği bu konferans bugün (5 Haziran) TSİ 20.00'da düzenlenecek. Etkinlik Apple TV'den online olarak takip edilebilecek.

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