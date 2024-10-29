iOS 18.1 güncellemesi yayınlandı: iPhone'un yapay zekası Türkiye'de kullanılacak mı?

IPHONE'A GELECEK YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple Intelligence ile birlikte iPhone cihazlara gelecek bazı özellikler şöyle:

Yazma Araçları: Kullanıcılar Mail, Notlar, Pages ve üçüncü taraf uygulamalar da dahil olmak üzere yazdıkları hemen her yerde metni yeniden yazabilir, düzeltebilir ve özetleyebilir.

Geliştirilmiş Siri: Yeni tasarımıyla Siri, istekler arasında bağlamı koruyabiliyor. Kelimeleri karıştırsanız veya cümlenin ortasında söylediklerinizi değiştirseniz bile Siri aslında ne istediğinizi anlayabiliyor.

Öncelikli bildirimler: Yığının en üstünde görünürler ve bir bakışta neye dikkat etmeniz gerektiğini bilmenizi sağlarlar. Bildirimler özetlenir, böylece onları daha hızlı tarayabilirsiniz.

Mail'de öncelikli mesajlar: Bugün son teslim tarihi olan bir davetiye veya öğleden sonraki uçuşunuz için check-in hatırlatıcısı gibi zamana duyarlı mesajları gelen kutunuzun en üstüne sabitleyebilirsiniz.

Notlar uygulamasında aramaları kaydedin ve yazıya dökün: Ses kayıtlarını ve konuşma metinlerini yakalamak için Notlar veya Telefon uygulamalarında kayıt tuşuna basmanız yeterli. Apple Intelligence, transkriptlerinizin özetlerini oluşturuyor, böylece en önemli bilgilere bir bakışta ulaşabiliyorsunuz.

Kesintileri azaltın: iOS 18.1 ile yepyeni Odak Modu, bildirimlerinizin içeriğini anlıyor ve çocuğunuzu bugün kreşten almanızla ilgili bir mesaj gibi hemen ilgilenmeniz gerekebilecek bildirimleri gösteriyor.

Fotoğraflardaki Anılar: Kullanıcılar sadece bir açıklama yazarak görmek istedikleri hikayeleri oluşturabiliyorlar. Apple Intelligence, açıklamaya göre en iyi fotoğrafları ve videoları seçecek, fotoğraflardan belirlenen temalara göre bölümlerden oluşan bir hikaye oluşturacak ve bunları kendi anlatım akışına sahip bir film halinde düzenleyecek.

Mail'de Akıllı Yanıt: Tüm doğru ayrıntıları içeren bir e-posta yanıtını hızla hazırlayın. Apple Intelligence, bir e-postada size sorulan soruyu belirleyebiliyor ve yanıtınıza eklemeniz için ilgili seçimleri sunabiliyor.

Özetleme: Apple, özetleme özelliğini üçüncü taraf uygulamalar da dahil olmak üzere tüm uygulamalara genişletti. Daha önce yalnızca Mesajlar ve Mail için kullanılabiliyordu.

Temizleme aracı: Fotoğraflar uygulamasının bu özelliği, bir fotoğrafın arka planındaki dikkat dağıtan nesneleri tespit edip, arka planı değiştirmeden temizleyebiliyor.

Siri: Asistan kullanıcının sorgularını tamamlamaya çalışırken, Apple Intelligence aygıtları için Siri'ye yazma işlevi geliştirildi.