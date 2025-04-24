iOS 18.1’in yayınlanmasıyla Apple oyunun kurallarını değiştiriyor: Kaçırmamanız gereken 10 akılalmaz özellik
Apple, iOS 18.1 ile kullanıcı deneyimini sadece geliştirmekle kalmıyor, tamamen dönüştürüyor. Bu güncelleme, özellikle üretkenlik, yapay zeka ve kullanıcı arayüzü açısından iPhone kullanıcılarının alışkanlıklarını değiştirecek türden. İşte iOS 18.1 ile gelen ve sizi gerçekten etkileyecek 10 öne çıkan yenilik.
Apple, iOS 18.1 güncellemesiyle sadece teknik geliştirmeler yapmakla kalmadı, aynı zamanda kullanıcı alışkanlıklarını yeniden şekillendirdi. Fotoğraf düzenlemeden metin işlemeye, arayüzden yapay zekaya kadar her alanda gelen bu yenilikler Apple kullanıcılarını oldukça şaşırtacak. İşte yeni iOS 18.1'in öne çıkan 10 özelliği.