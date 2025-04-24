iOS 18.1’in yayınlanmasıyla Apple oyunun kurallarını değiştiriyor: Kaçırmamanız gereken 10 akılalmaz özellik

Apple, iOS 18.1 ile kullanıcı deneyimini sadece geliştirmekle kalmıyor, tamamen dönüştürüyor. Bu güncelleme, özellikle üretkenlik, yapay zeka ve kullanıcı arayüzü açısından iPhone kullanıcılarının alışkanlıklarını değiştirecek türden. İşte iOS 18.1 ile gelen ve sizi gerçekten etkileyecek 10 öne çıkan yenilik.

iOS 18.1’in yayınlanmasıyla Apple oyunun kurallarını değiştiriyor: Kaçırmamanız gereken 10 akılalmaz özellik - 1

Apple, iOS 18.1 güncellemesiyle sadece teknik geliştirmeler yapmakla kalmadı, aynı zamanda kullanıcı alışkanlıklarını yeniden şekillendirdi. Fotoğraf düzenlemeden metin işlemeye, arayüzden yapay zekaya kadar her alanda gelen bu yenilikler Apple kullanıcılarını oldukça şaşırtacak. İşte yeni iOS 18.1'in öne çıkan 10 özelliği.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

iOS 18.1’in yayınlanmasıyla Apple oyunun kurallarını değiştiriyor: Kaçırmamanız gereken 10 akılalmaz özellik - 2

1. ARKA PLANDAN NESNE SİLME

Fotoğraflarınızda istemediğiniz bir objeyi kaldırmak artık birkaç dokunuşla mümkün. iOS 18.1’in geliştirilmiş fotoğraf düzenleme aracı sayesinde arka plandan herhangi bir detayı silebilirsiniz.

iOS 18.1’in yayınlanmasıyla Apple oyunun kurallarını değiştiriyor: Kaçırmamanız gereken 10 akılalmaz özellik - 3

2. AYARLANABİLİR EKRAN PARMAKLIĞI

Yeni ekran parlaklık ayarları, dış ortam ışığına göre daha hassas tepkiler veriyor. Göz sağlığınızı korurken enerji tasarrufu sağlamak da artık daha kolay.

iOS 18.1’in yayınlanmasıyla Apple oyunun kurallarını değiştiriyor: Kaçırmamanız gereken 10 akılalmaz özellik - 4

3. E-POSTA İÇERİKLERİNİN OTOMATİK ÖZETİ

Uzun e-postalarla vakit kaybetmeye son! Mail uygulaması artık gelen e-postaların kısa ve anlaşılır özetlerini otomatik olarak sunabiliyor.

iOS 18.1’in yayınlanmasıyla Apple oyunun kurallarını değiştiriyor: Kaçırmamanız gereken 10 akılalmaz özellik - 5

4. SİRİ ARAYÜZÜNDE MİNİMAL DOKUNUŞLAR

Siri artık daha sade, dikkat dağıtmayan bir tasarıma sahip. Yeni arayüz, asistanınızı daha hızlı ve etkili kullanmanıza olanak tanıyor.

iOS 18.1’in yayınlanmasıyla Apple oyunun kurallarını değiştiriyor: Kaçırmamanız gereken 10 akılalmaz özellik - 6

5. AKILLI KULLANICI ARAYÜZÜ

iOS 18.1 ile gelen kullanıcı arayüzü, alışkanlıklarınıza göre otomatik öneriler sunarak deneyimi kişiselleştiriyor. iPhone artık sizi daha iyi tanıyor.

iOS 18.1’in yayınlanmasıyla Apple oyunun kurallarını değiştiriyor: Kaçırmamanız gereken 10 akılalmaz özellik - 7

6. ALT ÇUBUĞA ÇİFT DOKUNUŞLA SİRİ'Yİ BAŞLATMA

Artık Siri'yi başlatmak için fiziksel tuşa ya da “Hey Siri” demeye gerek yok. Alt çubuğa iki kez dokunmanız yeterli.

iOS 18.1’in yayınlanmasıyla Apple oyunun kurallarını değiştiriyor: Kaçırmamanız gereken 10 akılalmaz özellik - 8

7. YENİ YAZIM VE DÜZENLEME ARACI

Yazılı içeriklerle uğraşanlar için harika bir haber! Apple’ın yeni yazım aracı, hem metin yazmayı hem de düzenlemeyi çok daha kolay hale getiriyor.

iOS 18.1’in yayınlanmasıyla Apple oyunun kurallarını değiştiriyor: Kaçırmamanız gereken 10 akılalmaz özellik - 9

8. KLAVYE RENK SEÇENEKLERİ

iOS 18.1 ile klavyenizin görünümünü kişiselleştirmek mümkün. Farklı renk seçenekleriyle yazma deneyiminize tarz katabilirsiniz.

iOS 18.1’in yayınlanmasıyla Apple oyunun kurallarını değiştiriyor: Kaçırmamanız gereken 10 akılalmaz özellik - 10

9. “ÇİZ VE SİL” TEMİZLEME ARACI

Görsellerde istemediğiniz bölgeyi daire içine almanız yeterli. Yeni "Çiz ve Sil" özelliği, bu alanları otomatik olarak temizliyor.

iOS 18.1’in yayınlanmasıyla Apple oyunun kurallarını değiştiriyor: Kaçırmamanız gereken 10 akılalmaz özellik - 11

10. SİHİRLİ SİLGİ (MAGİC ERASER)

Google Pixel kullanıcılarının sevdiği özellik artık iPhone’da! Tek dokunuşla nesneleri zahmetsizce kaldırarak görselleri mükemmelleştirebilirsiniz.

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