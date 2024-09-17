iOS 18 güncellemesi hangi telefon modellerine geldi? iOS 18 özellikleri neler?
Apple, 9 Eylül Pazartesi günü düzenlediği iPhone 16 etkinliğinin ardından web sitesinde iOS 18 ile birlikte gelen tüm yeni özelliklerin ve değişikliklerin yer aldığı bir PDF paylaşmıştı. Güncelleme ardından iOS 18 güncellemesi alacak ve alamayacak telefonlar merak konusu oldu. Peki,iOS 18 güncellemesi hangi telefon modellerine geldi? iOS 18 özellikleri neler?
Apple, sadece birkaç ay önce, en yoğun WWDC açılış konuşmalarından birinde işletim sistemlerine yönelik bir dizi yapay zeka (AI) güncellemesi duyurdu. Apple, iPhone için artık genel beta sürümünde bulunan, akıllı telefon yazılımının en son yinelemesi olan iOS 18'i tanıttı. Siri'de gelişmiş AI entegrasyonları, Fotoğraflar ve Mesajlar'da üretken AI yetenekleri ve hatta Sağlık ve Hesap Makinesi uygulamalarında güncellemeler içeriyor .