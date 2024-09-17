iOS 18 güncellemesi hangi telefon modellerine geldi? iOS 18 özellikleri neler?

Apple, 9 Eylül Pazartesi günü düzenlediği iPhone 16 etkinliğinin ardından web sitesinde iOS 18 ile birlikte gelen tüm yeni özelliklerin ve değişikliklerin yer aldığı bir PDF paylaşmıştı. Güncelleme ardından iOS 18 güncellemesi alacak ve alamayacak telefonlar merak konusu oldu. Peki,iOS 18 güncellemesi hangi telefon modellerine geldi? iOS 18 özellikleri neler?

iOS 18 güncellemesi hangi telefon modellerine geldi? iOS 18 özellikleri neler? - 1

Apple, sadece birkaç ay önce, en yoğun WWDC açılış konuşmalarından birinde işletim sistemlerine yönelik bir dizi yapay zeka (AI) güncellemesi duyurdu. Apple, iPhone için artık genel beta sürümünde bulunan, akıllı telefon yazılımının en son yinelemesi olan iOS 18'i tanıttı. Siri'de gelişmiş AI entegrasyonları, Fotoğraflar ve Mesajlar'da üretken AI yetenekleri ve hatta Sağlık ve Hesap Makinesi uygulamalarında güncellemeler içeriyor .

TEKNOLOJİ HABERLERİ

iOS 18 güncellemesi hangi telefon modellerine geldi? iOS 18 özellikleri neler? - 2

Yeni yazılım sürümünde popüler uygulamalarda yapay zeka geliştirmeleri, daha iyi ana ekran özelleştirmesi, geliştirilmiş Siri ve daha fazlası yer alıyor.

iOS 18 güncellemesi hangi telefon modellerine geldi? iOS 18 özellikleri neler? - 3

iOS 18 GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR

iOS 18 güncellemesini alacak cihazlar ise şöyle;

iPhone XR
iPhone XS ve XS Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max
iPhone 12 ve 12 mini
iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max
iPhone 13 ve 13 mini
iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max
iPhone 14 ve 14 Plus
iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max
iPhone 15 ve 15 Plus
iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max
iPhone 16 ve 16 Plus
iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max
iPhone SE (2. nesil)
iPhone SE (3. nesil)

iOS 18 güncellemesi hangi telefon modellerine geldi? iOS 18 özellikleri neler? - 4

iOS 18 ALAMAYACAK TELEFONLAR

iOS 18, iPhone X, iPhone 8 veya daha önceki modellerde desteklenmeyecek. Yeni iOS sürümü yalnızca A12 Bionic çip veya daha yenisine sahip iPhone'lar için mevcut olacak.

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