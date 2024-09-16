iOS 18 güncellemesi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Tarih belli oldu (iPhone kullanıcıları iOS 18'i bekliyor)
iOS 18 güncellemesi için iPhone kullanıcılarının meraklı bekleyişi sürüyor. Teknoloji meraklıları tarafından heyecanla beklenen iOS 18 için beklenen gün geldi. iPhone 16 ile birlikte tanıtılan iOS 18, yepyeni özellikleri ve özelleştirmeleriyle birlikte Apple kullanıcılarına sunulacak. Peki, iOS 18 güncellemesi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
iOS 18 güncellemesinin ne zaman, saat kaçta yayınlanacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta iPhone 16 ile birlikte tanıtılan iOS 18'in yeni özellikleri oldukça dikkat çekmişti. Tüm Apple kullanıcıları ise merakla beklenen iOS 18'in Türkiye'de yayınlanacağı tarihi araştırıyor. Peki, iOS 18 güncellemesi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?