iOS 18 güncellemesi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Tarih belli oldu (iPhone kullanıcıları iOS 18'i bekliyor)

iOS 18 güncellemesi için iPhone kullanıcılarının meraklı bekleyişi sürüyor. Teknoloji meraklıları tarafından heyecanla beklenen iOS 18 için beklenen gün geldi. iPhone 16 ile birlikte tanıtılan iOS 18, yepyeni özellikleri ve özelleştirmeleriyle birlikte Apple kullanıcılarına sunulacak. Peki, iOS 18 güncellemesi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

iOS 18 güncellemesi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Tarih belli oldu (iPhone kullanıcıları iOS 18'i bekliyor) - 1

iOS 18 güncellemesinin ne zaman, saat kaçta yayınlanacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta iPhone 16 ile birlikte tanıtılan iOS 18'in yeni özellikleri oldukça dikkat çekmişti. Tüm Apple kullanıcıları ise merakla beklenen iOS 18'in Türkiye'de yayınlanacağı tarihi araştırıyor. Peki, iOS 18 güncellemesi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ

iOS 18 güncellemesi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Tarih belli oldu (iPhone kullanıcıları iOS 18'i bekliyor) - 2

iOS 18 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Apple, 9 Eylül'deki iPhone 16 etkinliğinde iOS 18'in çıkış tarihini duyurdu.

Buna göre; iOS 18 güncellemesi 16 Eylül'de yayınlanacak. iOS 18 güncellemesinin Türkiye'deki iPhone kullanıcılarına saat 20.00'de sunulması bekleniyor.

iOS 18 güncellemesi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Tarih belli oldu (iPhone kullanıcıları iOS 18'i bekliyor) - 3

iOS 18'İ HANGİ CİHAZLAR DESTEKLEYECEK?

iOS 18 güncellemesini alacak cihazlar ise şöyle;

iPhone XR
iPhone XS ve XS Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max
iPhone 12 ve 12 mini
iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max
iPhone 13 ve 13 mini
iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max
iPhone 14 ve 14 Plus
iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max
iPhone 15 ve 15 Plus
iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max
iPhone 16 ve 16 Plus
iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max
iPhone SE (2. nesil)
iPhone SE (3. nesil)

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