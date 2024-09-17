iOS 18 güncellemesi yayınlandı: Bazı uygulama ikonları neden koyu mod olmuyor?

Apple, iOS 18 ile birlikte ilk kez iPhone kullanıcılarına uygulama simgelerini özelleştirme olanağı sunuyor. Kullanıcılar, simgelerini açık, koyu veya renklendirilmiş modlarda özelleştirebiliyor. Ancak, bazı uygulamaların simgelerinin koyu moda geçmediği görüldü. Peki, iOS 18'de uygulama simgeleri nasıl koyu mod yapılır? iOS 18'de bazı uygulamaların simgeleri neden koyu mod olmuyor? İşte ayrıntılar...

iOS 18 güncellemesi yayınlandı: Bazı uygulama ikonları neden koyu mod olmuyor? - 1

Apple, dün akşam iPhone kullanıcıları için iOS 18 güncellemesini yayınladı.

ABD'li teknoloji devi, 3,39 GB boyutu bulunan iOS 18 ile birlikte ilk kez kullanıcılarının uygulama simgelerini özelleştirmelerine olanak tanıyor. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

iOS 18 güncellemesi yayınlandı: Bazı uygulama ikonları neden koyu mod olmuyor? - 2

4 MOD BULUNUYOR

Simgeler arasında açık mod, koyu mod, otomatik mod veya renklendirilmiş tarz görünümü yer alıyor. 

Ancak bazı kullanıcılar koyu mod özelliğini seçtiklerinde bazı uygulamaların simgelerinin değişmediğini fark etti. 

iOS 18 güncellemesi yayınlandı: Bazı uygulama ikonları neden koyu mod olmuyor? - 3

NEDEN TÜM UYGULAMA SİMGELERİ RENK DEĞİŞTİRMİYOR?

Yukarıdaki ekran görüntüsünde Reddit simgesi, koyu bir palete geçmek yerine hala parlak kırmızı renkte kalıyor. 

Bu durumun düzelmesi için uygulama geliştiricilerinin koyu mod simgelerini içeren bir güncelleme yayınlaması gerekiyor.

iOS 18 artık herkese açık olarak yayınlandığı için, önümüzdeki günlerde daha fazla uygulamanın koyu mod simgelerini yayınlaması bekleniyor.

iOS 18 güncellemesi yayınlandı: Bazı uygulama ikonları neden koyu mod olmuyor? - 4

GELİŞTİRİCİLERİN GÜNCELLEMESİ GEREKİYOR

Geliştiricinin uygulama güncellemesi yapmasını beklemek dışında, kendi uygulama simgesi resimlerinizi seçemezsiniz.

iOS bunu henüz yapmadıysa, yeni simgelerle güncellenmiş bir uygulama sürümünün yayınlanmasını beklemeniz gerekecek.

RENKLENDİRİLMİŞ MOD TERCİH EDİLEBİLİR

Eğer koyu tarz yerine renklendirilmiş simgeleri seçerseniz, iOS simgelerin renklerini değiştirmek için farklı bir algoritma uygular.

Renklendirilmiş simgeler, koyu siyah bir arka plan üzerinde bir vurgu rengine sahiptir.

Normal koyu modun aksine, bu efekt daha evrensel olarak uygulanabilir.

Dolayısıyla, ana ekranlarınızda tutarlı bir görünüm istiyorsanız, renklendirilmiş modu tercih edebilirsiniz.

iOS 18 güncellemesi yayınlandı: Bazı uygulama ikonları neden koyu mod olmuyor? - 5

İOS 18'DE KOYU MOD SİMGELERİ NASIL KULLANILIR?

  • iPhone ana ekranında uzun basın.
  • Ekranın sol üst köşesindeki 'Düzenle'ye dokunun.
  • Görünen menüde 'Özelleştir'e dokunun.
  • Koyu mod simge renklerini seçmek için 'Koyu'yu seçin. (Ya da, simgelerin sadece gece modunda kararmasını istiyorsanız 'Otomatik'i seçin).
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