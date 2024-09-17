iOS 18 güncellemesi yayınlandı: Bazı uygulama ikonları neden koyu mod olmuyor?

GELİŞTİRİCİLERİN GÜNCELLEMESİ GEREKİYOR

Geliştiricinin uygulama güncellemesi yapmasını beklemek dışında, kendi uygulama simgesi resimlerinizi seçemezsiniz.

iOS bunu henüz yapmadıysa, yeni simgelerle güncellenmiş bir uygulama sürümünün yayınlanmasını beklemeniz gerekecek.

RENKLENDİRİLMİŞ MOD TERCİH EDİLEBİLİR

Eğer koyu tarz yerine renklendirilmiş simgeleri seçerseniz, iOS simgelerin renklerini değiştirmek için farklı bir algoritma uygular.

Renklendirilmiş simgeler, koyu siyah bir arka plan üzerinde bir vurgu rengine sahiptir.

Normal koyu modun aksine, bu efekt daha evrensel olarak uygulanabilir.

Dolayısıyla, ana ekranlarınızda tutarlı bir görünüm istiyorsanız, renklendirilmiş modu tercih edebilirsiniz.