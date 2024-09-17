iOS 18 güncellemesi yayınlandı: Bazı uygulama ikonları neden koyu mod olmuyor?
Apple, iOS 18 ile birlikte ilk kez iPhone kullanıcılarına uygulama simgelerini özelleştirme olanağı sunuyor. Kullanıcılar, simgelerini açık, koyu veya renklendirilmiş modlarda özelleştirebiliyor. Ancak, bazı uygulamaların simgelerinin koyu moda geçmediği görüldü. Peki, iOS 18'de uygulama simgeleri nasıl koyu mod yapılır? iOS 18'de bazı uygulamaların simgeleri neden koyu mod olmuyor? İşte ayrıntılar...
Apple, dün akşam iPhone kullanıcıları için iOS 18 güncellemesini yayınladı.
ABD'li teknoloji devi, 3,39 GB boyutu bulunan iOS 18 ile birlikte ilk kez kullanıcılarının uygulama simgelerini özelleştirmelerine olanak tanıyor.