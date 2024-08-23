iOS 18, iPhone kullanıcılarına çağ atlatacak! İşte kaçırmamanız gereken 10 özellik (iOS 18 ne zaman çıkacak?)

Eylül ayında hayatımıza girecek olan iOS 18, günlük işlemlerinizi kolaylaştırmak, cihazınızı daha verimli kullanmanızı sağlamak ve iletişim, eğlence ve üretkenlik gibi alanlarda devrim yaratmak için tasarlandı.



Kullanıcıların kaçırmaması gereken bu özellikler, iPhone'unuzu bir üst seviyeye taşıyacak.

İşte iOS 18 ile hayatınıza girecek olan en dikkat çekici 10 yenilik;