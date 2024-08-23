iOS 18, iPhone kullanıcılarına çağ atlatacak! İşte kaçırmamanız gereken 10 özellik (iOS 18 ne zaman çıkacak?)
Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında olan Apple, iOS 18 ile devrim yaratmaya geliyor. iPhone kullanıcılarına yepyeni bir deneyim sunacak olan iOS 18 sürümüyle, cihazlar daha akıllı, daha hızlı ve daha kişiselleştirilebilir hale getiren özelliklerle dolu olacak. Peki, iOS 18 ne zaman çıkacak?
Eylül ayında hayatımıza girecek olan iOS 18, günlük işlemlerinizi kolaylaştırmak, cihazınızı daha verimli kullanmanızı sağlamak ve iletişim, eğlence ve üretkenlik gibi alanlarda devrim yaratmak için tasarlandı.
Kullanıcıların kaçırmaması gereken bu özellikler, iPhone'unuzu bir üst seviyeye taşıyacak.
İşte iOS 18 ile hayatınıza girecek olan en dikkat çekici 10 yenilik;