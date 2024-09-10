iOS 18 ne zaman çıkacak? iOS 18'i hangi telefonlar destekleyecek? Apple tarih verdi
iOS 18'in ne zaman çıkacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alan Apple, iPhone 16 lansmanıyla birlikte iOS 18'i de tanıttı. Bir dizi özellikle birlikte piyasaya sunulacak olan iOS 18'i hangi telefonların destekleyeceği merak ediliyor. Peki, iOS 18 ne zaman çıkacak? iOS 18'i hangi telefonlar destekleyecek?
iOS 18 çıkış tarihi, tüm teknoloji meraklıları tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Apple tarafından geçtiğimiz gün yapılan iPhone 16 lansmanıyla birlikte, tüm iPhone kullanıcılarının merak ettiği iOS 18'de tanıtıldı. Peki, iOS 18 ne zaman çıkacak? iOS 18'i hangi telefonlar destekleyecek?