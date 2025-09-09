iOS 19 çıkış tarihi: iOS 19 güncellesi alacak/alamayacak telefonlar

HANGİ MODELLER KAPSAM DIŞI KALACAK?

Apple, cihazlarına uzun süreli destek sunmasıyla bilinse de, her yeni iOS sürümü bazı modelleri geride bırakıyor. Bu kez üç iPhone modeli güncelleme dışında kalacak:



iPhone XR



iPhone XS



iPhone XS Max



İOS 19 HANGİ TELEFONLARA GELECEK?



2018’de piyasaya çıkan bu modellerde bulunan A12 Bionic çipi, söylentilere göre iOS 19’daki gelişmiş arayüz öğeleri ve yapay zekâ işlevlerini çalıştırmak için yeterli değil. Öte yandan, Cupertino merkezli firmanın yeni sürümü alacağı tahmin edilen cihaz listesi şu şekilde:



iPhone SE (2. ve 3. nesil)



iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max



iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max



iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max



iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max



iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max



iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e



iPhone 17, tüm modeller (iOS 19 yüklü gelecek)