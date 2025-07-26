iOS 26 güncellemesi ne zaman gelecek? İOS 26 güncellemesi alabilecek ve alamayacak telefon modelleri listesi

Apple, yeni güncellemeyle birlikte yapay zekâ destekli özellikler, kişiselleştirilmiş kilit ekranı düzenlemeleri, daha gelişmiş gizlilik seçenekleri ve yeniden tasarlanmış bildirim merkezi gibi birçok önemli yenilik sunuyor.Yeni sürümle birlikte bazı eski cihazlar güncelleme desteğini kaybediyor. iPhone 11 serisi, iPhone XR, iPhone XS ve daha eski modeller, iOS 26 kapsamı dışında bırakıldı. Bu cihazlar, iOS 25 ile yola devam edecek ancak yeni özelliklerden ve bazı güvenlik güncellemelerinden mahrum kalacak.





