iOS 26 güncellemesi ne zaman gelecek? İOS 26 güncellemesi alabilecek ve alamayacak telefon modelleri listesi
Apple, WWDC 2025 etkinliğinde merakla beklenen iOS 26 güncellemesini resmi olarak tanıttı. Yeni işletim sistemi, kullanıcı deneyimini geliştiren birçok yenilikle birlikte geliyor. Peki, iOS 26 hangi iPhone modellerine gelecek? Hangi cihazlar bu güncellemeyle birlikte destek dışı kalacak? İşte güncellemeye dair merak edilen tüm detaylar…
Apple, yeni güncellemeyle birlikte yapay zekâ destekli özellikler, kişiselleştirilmiş kilit ekranı düzenlemeleri, daha gelişmiş gizlilik seçenekleri ve yeniden tasarlanmış bildirim merkezi gibi birçok önemli yenilik sunuyor.Yeni sürümle birlikte bazı eski cihazlar güncelleme desteğini kaybediyor. iPhone 11 serisi, iPhone XR, iPhone XS ve daha eski modeller, iOS 26 kapsamı dışında bırakıldı. Bu cihazlar, iOS 25 ile yola devam edecek ancak yeni özelliklerden ve bazı güvenlik güncellemelerinden mahrum kalacak.