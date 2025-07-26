iOS 26 güncellemesi ne zaman gelecek? İOS 26 güncellemesi alabilecek ve alamayacak telefon modelleri listesi

Apple, WWDC 2025 etkinliğinde merakla beklenen iOS 26 güncellemesini resmi olarak tanıttı. Yeni işletim sistemi, kullanıcı deneyimini geliştiren birçok yenilikle birlikte geliyor. Peki, iOS 26 hangi iPhone modellerine gelecek? Hangi cihazlar bu güncellemeyle birlikte destek dışı kalacak? İşte güncellemeye dair merak edilen tüm detaylar…

iOS 26 güncellemesi ne zaman gelecek? İOS 26 güncellemesi alabilecek ve alamayacak telefon modelleri listesi - 1

Apple, yeni güncellemeyle birlikte yapay zekâ destekli özellikler, kişiselleştirilmiş kilit ekranı düzenlemeleri, daha gelişmiş gizlilik seçenekleri ve yeniden tasarlanmış bildirim merkezi gibi birçok önemli yenilik sunuyor.Yeni sürümle birlikte bazı eski cihazlar güncelleme desteğini kaybediyor. iPhone 11 serisi, iPhone XR, iPhone XS ve daha eski modeller, iOS 26 kapsamı dışında bırakıldı. Bu cihazlar, iOS 25 ile yola devam edecek ancak yeni özelliklerden ve bazı güvenlik güncellemelerinden mahrum kalacak.


TEKNOLOJİ HABERLERİ

iOS 26 güncellemesi ne zaman gelecek? İOS 26 güncellemesi alabilecek ve alamayacak telefon modelleri listesi - 2

İOS 26 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

iOS 26, şu anda geliştirici beta sürecinde. Apple, güncellemenin Eylül 2025’te, yeni iPhone 16 serisiyle birlikte genel kullanıma sunulacağını açıkladı. Kamuya açık beta sürümünün ise Temmuz sonu itibarıyla indirilebilir olması bekleniyor.

iOS 26 güncellemesi ne zaman gelecek? İOS 26 güncellemesi alabilecek ve alamayacak telefon modelleri listesi - 3

İOS 26 GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR

Apple'ın duyurusuna göre iOS 26 güncellemesi, iPhone 12 ve üzeri modeller için kullanılabilir olacak. Bu kapsamda aşağıdaki iPhone modelleri iOS 26 desteğini alacak:

iPhone 15 serisi

iPhone 14 serisi

iPhone 13 serisi

iPhone 12 serisi

iPhone SE (3. nesil ve sonrası)

iOS 26 güncellemesi ne zaman gelecek? İOS 26 güncellemesi alabilecek ve alamayacak telefon modelleri listesi - 4

İOS 26 GÜNCELLEMESİNİ HANGİ TELEFONLAR ALAMAYACAK?

Yeni sürümle birlikte bazı eski cihazlar güncelleme desteğini kaybediyor. iPhone 11 serisi, iPhone XR, iPhone XS ve daha eski modeller, iOS 26 kapsamı dışında bırakıldı. Bu cihazlar, iOS 25 ile yola devam edecek ancak yeni özelliklerden ve bazı güvenlik güncellemelerinden mahrum kalacak.

Destek dışı kalan bazı modeller:

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone XS, XS Max

iPhone XR

iPhone X ve daha eski modeller

iPhone SE (1. ve 2. nesil)

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