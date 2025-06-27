iOS 26 ne zaman çıkacak? iOS 26 hangi telefonlarda olacak?
Apple kullanıcılarının merakla beklediği yeni işletim sistemi iOS 26, teknoloji dünyasında şimdiden büyük heyecan yaratmış durumda. İPhone kullanıcıları, iOS 26 sürümü güncellemesi öncesinde hangi telefonların uyumlu olup olmayacağını merak ediyor. Peki iOS 26 ne zaman çıkacak, hangi iPhone modelleri bu güncellemeyi alacak?
Apple, her yıl olduğu gibi yeni iOS sürümünü sonbahar aylarında kullanıcılara sunmayı planlıyor. Geleneksel takvime göre:
iOS 26'nın final sürümünün Eylül 2025'te tanıtılması ve aynı ay içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor.
Geliştirici beta sürümü ise Haziran 2025’te WWDC (Worldwide Developers Conference) kapsamında tanıtıldıktan sonra yayımlanacak.
Kamuya açık beta sürümleri ise Temmuz 2025 itibarıyla indirilebilir olacak.