iOS 26 ne zaman çıkacak? iOS 26 hangi telefonlarda olacak?

iOS 26 HANGİ İPHONE MODELLERİNE GELECEK?

Apple, iOS güncellemelerinde genellikle 5-6 yıl öncesine kadar çıkan modelleri desteklemeye devam ediyor. Bu doğrultuda iOS 26’nın şu iPhone modellerinde desteklenmesi bekleniyor:



iOS 26 Alması Beklenen iPhone Modelleri:



iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max



iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max



iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max



iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max



iPhone SE (3. nesil - 2022)



iPhone SE (2. nesil - 2020) (şüpheli, destek dışı kalabilir)



iPhone 11 Serisi (özellikle iOS 26 ile destek dışı kalma ihtimali var)



Destek Dışı Kalması Beklenen Modeller:



iPhone XR, XS, XS Max



iPhone SE (1. nesil) ve daha eski modeller