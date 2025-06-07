iOS 26 tanıtım tarihi: iOS 26 ne zaman çıkacak? iOS 26 hangi iPhone modellerini destekleyecek?

Apple kullanıcılarının her yıl merakla beklediği iOS güncellemeleri, 2025 yılı itibarıyla iOS 26 sürümüyle gündemde. Peki, iOS 26 ne zaman çıkacak, hangi yeniliklerle gelecek ve hangi iPhone modelleri bu güncellemeyi alacak? İşte tüm merak edilenler...

iOS 26 tanıtım tarihi: iOS 26 ne zaman çıkacak? iOS 26 hangi iPhone modellerini destekleyecek? - 1

Apple, iOS güncellemelerini her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir tanıtımla sunmaya devam edecek. Apple’ın Dünya Geliştiriciler Konferansı 9 Haziran Pazartesi günü saat 20.00’de başlaması planlanıyor. Apple, yeni şık cam benzeri tasarıma sahip olduğu söylenen iOS 26'da tanıtılacak. Ardından Temmuz ayında halka açık beta sürümüyle daha geniş kitlelerin test etmesine olanak sağlanacak.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

iOS 26 tanıtım tarihi: iOS 26 ne zaman çıkacak? iOS 26 hangi iPhone modellerini destekleyecek? - 2

iOS 26 İLE HANGİ YENİLİKLER GELECEK?

Henüz Apple tarafından resmi olarak açıklanmasa da, sızan bilgilere göre iOS 26 şu yenilikleri içerebilir:

Gelişmiş Yapay Zeka Özellikleri: Siri'nin çok daha akıllı hale gelmesi ve cihaz içi AI ile daha hızlı yanıtlar.

Dinamik Kilit Ekranı Özelleştirmeleri: iOS 16 ile gelen özelleştirme seçeneklerinin daha da genişletilmesi bekleniyor.

Uygulama Arayüzlerinde Yenilikler: Apple'ın yerleşik uygulamalarında daha sade ve kullanıcı dostu tasarımlar.

Pil Sağlığı İçin Akıllı Yönetim: Özellikle eski iPhone modellerinde pil ömrünü korumaya yönelik akıllı pil yönetim sistemi.

iOS 26 tanıtım tarihi: iOS 26 ne zaman çıkacak? iOS 26 hangi iPhone modellerini destekleyecek? - 3

iOS 26 HANGİ iPHONE MODELLERİNİ DESTEKLEYECEK

Desteklenecek iPhone modelleri henüz kesinleşmese de, aşağıdaki cihazların iOS 26’yı alması muhtemel:

iPhone 16 serisi (yeni çıkacak)

iPhone 15 ve 14 serisi

iPhone 13 serisi

iPhone 12 serisi

iPhone SE 3. nesil (2022)

iPhone 11 ve daha eski modellerin ise bu güncellemeyle destek dışı kalabileceği konuşuluyor.

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