iOS 26 tanıtım tarihi: iOS 26 ne zaman çıkacak? iOS 26 hangi iPhone modellerini destekleyecek?
Apple kullanıcılarının her yıl merakla beklediği iOS güncellemeleri, 2025 yılı itibarıyla iOS 26 sürümüyle gündemde. Peki, iOS 26 ne zaman çıkacak, hangi yeniliklerle gelecek ve hangi iPhone modelleri bu güncellemeyi alacak? İşte tüm merak edilenler...
Apple, iOS güncellemelerini her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir tanıtımla sunmaya devam edecek. Apple’ın Dünya Geliştiriciler Konferansı 9 Haziran Pazartesi günü saat 20.00’de başlaması planlanıyor. Apple, yeni şık cam benzeri tasarıma sahip olduğu söylenen iOS 26'da tanıtılacak. Ardından Temmuz ayında halka açık beta sürümüyle daha geniş kitlelerin test etmesine olanak sağlanacak.