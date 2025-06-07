iOS 26 tanıtım tarihi: iOS 26 ne zaman çıkacak? iOS 26 hangi iPhone modellerini destekleyecek?

iOS 26 İLE HANGİ YENİLİKLER GELECEK?

Henüz Apple tarafından resmi olarak açıklanmasa da, sızan bilgilere göre iOS 26 şu yenilikleri içerebilir:



Gelişmiş Yapay Zeka Özellikleri: Siri'nin çok daha akıllı hale gelmesi ve cihaz içi AI ile daha hızlı yanıtlar.



Dinamik Kilit Ekranı Özelleştirmeleri: iOS 16 ile gelen özelleştirme seçeneklerinin daha da genişletilmesi bekleniyor.



Uygulama Arayüzlerinde Yenilikler: Apple'ın yerleşik uygulamalarında daha sade ve kullanıcı dostu tasarımlar.



Pil Sağlığı İçin Akıllı Yönetim: Özellikle eski iPhone modellerinde pil ömrünü korumaya yönelik akıllı pil yönetim sistemi.