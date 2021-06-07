iOS kullanıcıları dikkat: En çok veri toplayan iPhone ve iPad uygulamaları

Bir VPN şirketi en çok kullanıcı verisi toplayan iPad ve iPhone uygulamalarını listeledi. En çok kullanılan uygulamalar çoğunlukla en fazla veriyi toplayanlar arasında. İşte iOS'ta en çok veri toplayan uygulamalar ve kategoriler...

ntv.com.tr 07.06.2021 - 09:06

iOS kullanıcıları dikkat: En çok veri toplayan iPhone ve iPad uygulamaları - 1
Virtual Private Network (Sanal özel ağ - VPN), hizmeti sunan bir şirket iOS işletim sistemine ilişkin yeni raporunu açıkladı.
iOS kullanıcıları dikkat: En çok veri toplayan iPhone ve iPad uygulamaları - 2
Surfshark'ın iPad ve iPhone'da en çok kullanıcı verisi toplayan şirketleri listeledi.
iOS kullanıcıları dikkat: En çok veri toplayan iPhone ve iPad uygulamaları - 3
Şirketin araştırmasına göre mesajlaşma ve görüntülü arama kategorisinde en fazla veriyi Facebook Messenger topluyor. Bu kategoride en az veri toplayan uygulama ise Cisco Webex Meetings.
iOS kullanıcıları dikkat: En çok veri toplayan iPhone ve iPad uygulamaları - 4
Sosyal medya uygulamaları arasında da veri rekoru yine Facebook'a ait. Pandeminin popüler sesli konuşma uygulaması Clubhouse ise en az veri toplayan sosyal medya uygulamalarından.
iOS kullanıcıları dikkat: En çok veri toplayan iPhone ve iPad uygulamaları - 5
Ödeme yöntemleri arasında en fazla veriyi PayPal topluyor. En az veri ise MoneyGram'da depolanıyor.
iOS kullanıcıları dikkat: En çok veri toplayan iPhone ve iPad uygulamaları - 6
Video izleme siteleri arasında en fazla veri Youtube'da toplanıyor.
iOS kullanıcıları dikkat: En çok veri toplayan iPhone ve iPad uygulamaları - 7
Eğer online-dating uygulaması kullanıyorsanız; Badoo en fazla veri toplayan uygulama. Türkiye'de kullanılmayan Zoosk ise en az veri toplayan randevu uygulaması.
iOS kullanıcıları dikkat: En çok veri toplayan iPhone ve iPad uygulamaları - 8
İnternetten alışverişte Amazon en çok veriyi depolarken, Etsy listenin sonunda kalıyor.
iOS kullanıcıları dikkat: En çok veri toplayan iPhone ve iPad uygulamaları - 9
En çok kişisel veri kullanan ilk 5 uygulama kategorisi:
Sosyal ağ
Yemek Siparişi
Alışveriş
Flört
Ödemeler
iOS kullanıcıları dikkat: En çok veri toplayan iPhone ve iPad uygulamaları - 10
En az kişisel veri kullanan ilk 5 uygulama kategorisi:
Tarayıcılar
Fotoğraf Editörleri
Çocuk Uygulamaları
E-posta istemcileri
Hava Durumu

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