iOS 12 güncellemesi yayımlandı (iOS 12 neler sunuyor, iOS 12'nin dikkat çeken özellikleri)
ntv.com.tr
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 4 Haziran'da start verdiği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC 2018) kapsamında tanıtılan iOS 12 dün akşam kullanıma girdi. Peki iOS 12 hangi iPhone modellerine gelecek? İşte iOS 12 ile ilgili bilmeniz gereken her şey...
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Apple'a göre, iOS 12 ile iPhone'ları 2 kat hızlı performans bekliyor. İlk izlenimlere göre iki kat hız biraz iddialı olasa da iOS 12 ile cihazların hızlandığını söylemek mümkün.
Yeni özelliklerden birisi de “Measure” yani “Ölçü” olarak öne çıkıyor. Bir nesnenin ölçülerini alabileceğiniz bu özellik kolaylıkla nesneleri tespit edebiliyor ve santim santim ölçebiliyor.
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Klavyenin görüntülenmesi
yüzde 50’ye kadar daha hızlı Klavye daha hızlı açılıyor ve tuşlar da daha duyarlı.
Bir başka dikkat çeken özellik ise Animoji
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3iOS 12 sayesinde fotoğraflarınıza ve videolarınıza konuşma balonları veya emoji gibi metin efektleri ekleyebiliyorsunuz.
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İOS 12 ile bildirimlerle etkileşim kurma alışkanlıklarınıza göre belirlenmiş öneriler alabiliyorsunuz.
Mesela hangi uygulama bildirimlerinin dikkat çekecek bir şekilde iletileceği ve hangilerinin doğrudan Bildirim Merkezi’ne gönderileceği gibi.
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iPhone’ların Fotoğraflar özelliği için gelen yeni arama yetenekleri de büyük kolaylık vadediyor.
iOS 12 ile beraber FaceTime, 32 kişilik grup görüntülü görüşme özelliğine kavuşacaktı. Ancak bu özellik, iOS 12'nin sonraki sürümlerine ertelendi.
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İOS 12 YAYINLANDIİŞTE İOS 12 DESTEĞİ SUNAN İPHONE MODELLERİNİN TAM LİSTESİiPhone X
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7iPhone 8 Plus
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8iPhone 8
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9iPhone 7 Plus
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10iPhone 7
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11iPhone 6 Plus
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12iPhone 6
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13iPhone 6S Plus
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14iPhone 6S
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15iPhone 5S
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16iPhone SE
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17iPhone Xs
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18iPhone Xs Max
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19iPhone Xr