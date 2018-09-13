iOS 12 güncellemesi yayımlandı (iOS 12 neler sunuyor, iOS 12'nin dikkat çeken özellikleri)

Apple'a göre, iOS 12 ile iPhone'ları 2 kat hızlı performans bekliyor. İlk izlenimlere göre iki kat hız biraz iddialı olasa da iOS 12 ile cihazların hızlandığını söylemek mümkün.

Yeni özelliklerden birisi de “Measure” yani “Ölçü” olarak öne çıkıyor. Bir nesnenin ölçülerini alabileceğiniz bu özellik kolaylıkla nesneleri tespit edebiliyor ve santim santim ölçebiliyor.