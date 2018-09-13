iOS 12 yayınlandı! İşte iOS 12 desteği sunan iPhone modellerinin tam listesi
ntv.com.tr
Apple’ın merakla beklenen lansmanı sonrası yeni iPhone modelleri iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr görücüye çıktı. Lansmanda merakla beklenen bir başka nokta ise iOS 12’ydi. iOS 12 biraz gecikmeli olsa da sonunda kullanıma girdi. Peki iOS 12 hangi iPhone modellerine gelecek? İşte iOS 12 ile ilgili bilmeniz gereken her şey...
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ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın yeni iPhone modellerinin yanında iOS 12 işletim sisteminin final sürümünde yayınlanması bekleniyordu.
Ancak şirket beklenenin aksine etkinliğin ardından final sürümüyle aynı sürüme sahip, iOS 12 Gold Master güncellemesi kullanıcılara sunulmuştu.
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iOS 12'nin tam sürümü bu akşam kullanıma sunuldu. Peki yeni iOS hangi iPhone'larda kullanılabilecek? Apple, iOS 12'de sadece bu cihazlara destek sunacak. İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi...
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3iPhone X
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4iPhone 8 Plus
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5iPhone 8
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6iPhone 7 Plus
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7iPhone 7
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8iPhone 6 Plus
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9iPhone 6
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10iPhone 6S Plus
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11iPhone 6S
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12iPhone 5S
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13iPhone SE
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14iPhone Xs
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15iPhone Xs Max
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16iPhone Xr