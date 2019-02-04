iOS 13 alamayan iPhone'lara özel güncelleme
ntv.com.tr
ABD merkezli teknoloji devi Apple iOS 13 alamayan cihazlar için iOS 12.4.2 güncellemesini yayınladı.
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Apple geçen hafta iOS 13‘ü yayınlamıştı. Ancak bazı iPhone modelleri bu güncellemeyi alamamıştı. Apple o cihazlar için iOS 12.4.2 güncellemesini yayınladı.
Güncelleme ile geçtiğimiz haftalarda bulunan güvenlik açıkları kapatıldı.
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iOS 13 HANGİ iPHONE'LARA GELDİ?
ABD merkezli teknoloji devi Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13'ü desteklemiyor.. Gelin ilk önce güncelleme alacak iPhone modellerine bakalım
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3iPhone 11
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4iPhone 11 Pro
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5iPhone 11 Pro Max
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6iPhone XS
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7iPhone XS Max
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8iPhone XR
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9iPhone X
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10iPhone 8 Plus
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11iPhone 8
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12iPhone 7 Plus
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13iPhone 7
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14iPhone 6S Plus
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15iPhone 6S
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16iPhone 6 Plus
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17iOS 13 gündellemesini almayacak iPhone modelleri ise şöyle...
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18iPhone 6
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19iPhone 5S
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İPHONE'LAR İÇİN İOS 13.1 GÜNCELLEMESİ YAYINDA
iOS 13.1 güncellemesi yayınlandı. Güncellemenin getirdiği en büyük yenilik kullanıcılar için hayli önemli olan AirDrop'u kapsıyor. iPhone 11 modellerinde Apple U1 olarak adlandırılan ve cihazları ultra geniş bant ile buluşturan bir yongaya yer verildi.
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Apple bu yonga sayesinde AirDrop arabiriminde cihazların bulunmasını çok daha kolay hale getirdi. Apple cihazlarının fazla sayıda olduğu bir ortamda, AirDrop ile dosya paylaşmak istediğinizde U1 yongası diğer cihazların yerini tarıyor. Elinizdeki iPhone’a en yakın cihaz, listenin ilk sırasında gösteriliyor.
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Güncellemenin beraberinde getirdiği bir diğer yenilik, Apple Haritalar için ETA paylaşımı oldu.
Bu özellik sayesinde Apple Haritalar üzerinde bir konuma varış zamanınızı canlı olarak başkasıyla paylaşmanız mümkün hale geldi.
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Ayrıca, güncelleme Kısayollar uygulaması için otomasyon sekmesini ve küçük arayüz düzeltmeleri içeriyor. Bu kapsamda PowerBeats Pro veya AirPods gibi kullandığınız cihazı gösteren bir simge arayüze dahil edildi.
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Ev uygulamasına farklı ışık türlerinin yanı sıra yeni animasyonlar için yeni simgeler eklendi. Ayarlar bölümündeki bazı sayfalarda değişikliklerin yaşandığı iOS 13.1’in, genel anlamda iOS 13’e kıyasla daha performanslı olması bekleniyor.