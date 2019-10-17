iOS 13 her 2 iPhone'dan 1'ine geldi
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın son sürümü iOS 13 her iki iPhone'dan birine yüklendi.
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iOS 13 henüz birinci ayını doldurmamış olmasına rağmen 26 günde yüzde 50 kullanım oranına ulaştı.
Başka bir deyişle her 2 iPhone kullanıcısından 1'i iOS 13 güncellemesini gerçekleştirdi.
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iPhone'lar için geçen sene yayınlanan iOS 12 bu orana 23 günde ulaşmıştı.
Yapılan açıklamaya göre, hala iOS 12 kullanan iPhone kullanıcıların oranı yüzde 41 düzeyinde. iOS 12'den daha eski sürümleri kullananların oranı ise yüzde 9.
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iOS 13 HANGİ iPHONE'LARA GELDİ?Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13'ü desteklemiyor. iOS 13 desteğine sahip iPhone modelleri şöyle...
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4iPhone 11
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5iPhone 11 Pro
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6iPhone 11 Pro Max
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7iPhone XS
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8iPhone XS Max
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9iPhone XR
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10iPhone X
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11iPhone 8 Plus
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12iPhone 8
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13iPhone 7 Plus
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14iPhone 7
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15iPhone 6S Plus
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16iPhone 6S
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17iPhone 6 Plus