iOS 13 ile iPhone'larda neler değişti? (Karanlık tarafa hoş geldiniz)
ntv.com.tr
Merakla beklenen yeni iOS dün TSİ 20.00'da kullanıma girdi. Peki iOS 13 ile neler değişti? İşte iOS 13'ün artıları ve eksileri...
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1Geçtiğimiz yıl hayatımıza giren iOS 12 Apple için gizliliğin öne çıkarıldığı bir sürümdü. Ancak iOS 12 ile istenilen düzeyde yenilik ile karşılaşmamıştık.
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Örneğin iOS 12 ile beraber FaceTime, 32 kişilik grup görüntülü görüşme özelliğine kavuşacaktı.
Ancak bu özellik, iOS 12'nin sonraki sürümlerine ertelenmişti.
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3Dün gece TSi 20.00'da kullanıma sunulan iOS 13 ise iOS 12'e kıyasla daha fazla dikkat çekici yeniliğe ev sahipliği yapıyor.
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BİR BAKIŞTA iOS 13'ÜN ARTILARI EKSİLERİiOS 13 ile iPhone'lara gelen yeniliklere bakmadan önce kısaca yeni güncellemenin artı ve eksilerine baktığımız zaman karşımıza şunlar çıkıyor...
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iOS 13'ÜN ARTILARI
+Karanlık mod sonunda iPhone'lara geldi.
+Yeni fotoğraf uygulaması oldukça iyi
+Güncelleme iPhone'ların pil ömrünü iyileştirdi
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iOS 13'ÜN EKSİLERİ
-Fotoğraf ve Karanlık Mod dışında öne çıkan radikal bir değişiklik yok.
-Siri Kısa yolları hala atıl.
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KARANLIK MOD: iOS 13'ün en çok konuşulan özelliği pek çok kullanıcının merakla beklediği bir yenilikti.
Özellikle uzun kullanımlar için oldukça faydalı olan Karanlık Mod'u kullanıcılar zaman ayarı ile de kullanabiliyor.
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8Gerekli ayarlar yapıldığında iPhone kullanıcıları telefonlarının hangi saatte otomatik olarak Karanlık Mod'a geçeceğini belirleyebiliyor.
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YENİ FOTOĞRAF UYGULAMASI: Yeni uygulama ile eski fotoğrafları aramak artık daha kolay hale geldi.
Uygulamaya gelen yeni özellikler sayesinde video ve fotoğraf düzenlemeleri artık daha detaylı.
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10FACEID: Güncelleme ile kullanıcıların yüzlerini taratarak telefonlarını açmalarına imkan tanıyan FaceID hızlandı.
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11PİL ÖMRÜ UZADI: Güncelleme ile iPhone'ların gün içinde daha uzun kullanım sunduğunu söyleyebiliriz.
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12İKİ UYGULAMA BİRLEŞTİ: Telefonumu bul ve arkadaşlarımı bu özelliği artık birarada! Artık cihazlar çevrimdışı olsa bile bu uygulamada görülebilecek.
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PS4 ENTAGRASYONU: iOS 13 ile iPhone'lara PS4 entagrasyonu geldi.
Aynı entegrasyon önümüzdeki dönemde XBox One için de gelecek.
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14iOS 13 iPad'lere gelmiyor. iPad için geliştirilen iPadOS 30 Eylül'de kullanıma girecek.