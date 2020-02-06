"iPhone 11 Pro yasal limitin iki katından fazla radyasyon yayıyor"

Teknoloji portalı BGR'nin Penumbra Brands araştırmasına dayandırdığı haberine göre, iPhone 11 Pro ABD Federal Haberleşme Komisyonu'nun (FCC) koyduğu limitin iki katından fazla radyasyon yayıyor.
Yayınlanan rapora göre, iPhone 11 Pro yaklaşık 3.8 SAR değerine sahip. FCC'nin koyduğu limit ise 1.6 W/kg
"Spesifik enerji yayma hızı" adı verilen ölçek, telefonların kilogram başına yaktıkları watt değerini ortaya koyuyor. Çevreci organizasyonlar telefonların 0,60 watt (W) değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor.
Gadgets Now Android telefonların SAR değerlerini derledi. Listede yer alan telefonların baş ve vücut olarak iki farklı SAR değerlerine yer verildi. Baş için olan aktif telefon görüşmesi anında, vücut için olan ise taşıma esnasında ya da aktif kullanımda değilken ortaya çıkan edilen enerji miktarını ifade ediyor.
İşte en popüler 10 telefonun SAR değerleri...
LG Q6: 0,28 W
Samsung Galaxy A5 (2016): 0,29 W
Motorola Moto Z: 0,30 W
Motorola Moto G5 Plus: 0,30 W
ZTE Blade A610: 0,31 W
Nokia Lumia 535: 0,32 W
Samsung Galaxy S8: 0,32 W
Google Pixel: 0,33 W
En çok radyasyon yayan akıllı telefonlar ise şöyle...
xiaomi Mi A1: 1,68 W
OnePlus 5T: 1,68 W
Huawei Mate 9: 1,64 W
Nokia Lumia 630: 1,51 W
Huawei P9 Plus: 1,48 W
Huawei GX8: 1,44 W
Huawei P9: 1,43 W
Huawei Nova Plus: 1,41 W
OnePlus 5: 1,39 W
Huawei P9 lite: 1,38 W
iPhone 7: 1,38 W
Sony Xperia Z1 Compact: 1,36 W
iPhone 8: 1,32 W
ZTE Axon 7 mini: 1,29 W
BlackBerry DTEK60: 1,28 W
iPhone 7 Plus: 1,24 W