"iPhone 11 Pro yasal limitin iki katından fazla radyasyon yayıyor"

İŞTE EN POPÜLER 10 TELEFONUN SAR DEĞERLERİ

Gadgets Now Android telefonların SAR değerlerini derledi. Listede yer alan telefonların baş ve vücut olarak iki farklı SAR değerlerine yer verildi. Baş için olan aktif telefon görüşmesi anında, vücut için olan ise taşıma esnasında ya da aktif kullanımda değilken ortaya çıkan edilen enerji miktarını ifade ediyor.

İşte en popüler 10 telefonun SAR değerleri...