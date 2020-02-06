"iPhone 11 Pro yasal limitin iki katından fazla radyasyon yayıyor"

Apple'ın yeni modellerinden iPhone 11 Pro'nun ABD'deki yasal limitin 2 katından fazla radyasyon yaydığını iddia eden bir çalışma yayınlandı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıttığı modellerinden  iPhone 11 Pro radyasyon değerleri ile ilgili iddia ile gündemde.

Teknoloji portalı BGR'nin Penumbra Brands araştırmasına dayandırdığı haberine göre,  iPhone 11 Pro ABD Federal Haberleşme Komisyonu'nun (FCC) koyduğu limitin iki katından fazla radyasyon yayıyor. 

Yayınlanan rapora göre, iPhone 11 Pro yaklaşık 3.8 SAR değerine sahip. FCC'nin koyduğu limit ise 1.6 W/kg 

"Spesifik enerji yayma hızı" adı verilen ölçek, telefonların kilogram başına yaktıkları  watt değerini ortaya koyuyor. Çevreci organizasyonlar telefonların 0,60 watt (W)  değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor. 

İŞTE EN POPÜLER 10 TELEFONUN SAR DEĞERLERİ

Gadgets Now Android telefonların SAR değerlerini derledi. Listede yer alan telefonların baş ve vücut olarak iki farklı SAR değerlerine yer verildi. Baş için olan aktif telefon görüşmesi anında, vücut için olan ise taşıma esnasında ya da aktif kullanımda değilken ortaya çıkan edilen enerji miktarını ifade ediyor.

İşte en popüler 10 telefonun SAR değerleri...

Samsung Galaxy Note 8
Baş: 0,173 W/Kg
Vücut: 1,290 W/Kg
Samsung Galaxy M10
Baş: 0,237 W/Kg
Vücut: 1,532 W/kg
Nokia 7.1
Baş: 0.260 W/kg
Vücut: 1,740 W/kg
Huawei P30 Pro
Baş: 0,640 W/kg
Vücut: 0,990 W/kg
Galaxy S10+
Baş: 0,411 W/kg
Vücut: 1,040 W/kg
Samsung Galaxy Note9
Baş: 0,381 W/Kg
Vücut: 1,509 W/Kg
Huawei Mate 20 Pro
Baş: 0,400 W/kg
Vücut: 0,960 W/kg
Xiaomi Redmi 6
Baş: 0,550 W/kg
Vücut: 1,417 W/kg
Honor 8X
Baş: 0,720 W/kg
OnePlus 6T
Baş: 1,552 W/kg
​Vücut: 1,269 W/kg

İŞTE SAR DEĞERİ EN AZ VE EN FAZLA OLAN AKILLI TELEFONLAR

G7 thinQ: 0.244 W
ZTE Blade A910: 0,27 W

LG Q6: 0,28 W 

Samsung Galaxy S9. 0.29 W

Samsung Galaxy A5 (2016): 0,29 W 

Motorola Moto Z: 0,30 W 

Motorola Moto G5 Plus: 0,30 W 

ZTE Blade A610: 0,31 W 

Nokia Lumia 535: 0,32 W 

Samsung Galaxy S8: 0,32 W 

Samsung Galaxy Note 9: 0.39 W

Google Pixel: 0,33 W 

Moto g6 plus: 0.44 W

EN ÇOK RADYASYON YAYAN AKILLI TELEFONLAR

En çok radyasyon yayan akıllı telefonlar ise şöyle...

xiaomi Mi A1: 1,68 W

EN ÇOK RADYASYON YAYAN AKILLI TELEFONLAR

OnePlus  5T: 1,68 W  

EN ÇOK RADYASYON YAYAN AKILLI TELEFONLAR

Huawei Mate 9: 1,64 W   

EN ÇOK RADYASYON YAYAN AKILLI TELEFONLAR

Nokia Lumia 630: 1,51 W 

EN ÇOK RADYASYON YAYAN AKILLI TELEFONLAR

Huawei P9 Plus: 1,48 W 

EN ÇOK RADYASYON YAYAN AKILLI TELEFONLAR

Huawei GX8: 1,44 W 

EN ÇOK RADYASYON YAYAN AKILLI TELEFONLAR

Huawei P9: 1,43 W 

EN ÇOK RADYASYON YAYAN AKILLI TELEFONLAR

Huawei Nova Plus: 1,41 W 

EN ÇOK RADYASYON YAYAN AKILLI TELEFONLAR

OnePlus 5: 1,39 W 

EN ÇOK RADYASYON YAYAN AKILLI TELEFONLAR

Huawei P9 lite: 1,38 W 

EN ÇOK RADYASYON YAYAN AKILLI TELEFONLAR

iPhone 7: 1,38 W 

EN ÇOK RADYASYON YAYAN AKILLI TELEFONLAR

Sony Xperia Z1 Compact: 1,36 W 

EN ÇOK RADYASYON YAYAN AKILLI TELEFONLAR

iPhone 8: 1,32 W 

EN ÇOK RADYASYON YAYAN AKILLI TELEFONLAR

ZTE Axon 7 mini: 1,29 W 

EN ÇOK RADYASYON YAYAN AKILLI TELEFONLAR

BlackBerry DTEK60: 1,28 W 

EN ÇOK RADYASYON YAYAN AKILLI TELEFONLAR

iPhone 7 Plus: 1,24 W 

Nokia 8.1: 0.711
iPhone XS Max: 1.17

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