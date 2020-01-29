iPhone 11 Pro'nun ultra geniş açısından Türkiye

Son dönemde akıllı telefonların kamera sayısı birer birer arttı. Bu değişim ile cebimizdeki cihazlar ile geniş açılı kareler elde etmek mümkün hale geldi. Apple da iPhone 11 Pro serisiyle birlikte ultra geniş açılı görüntü alınabilmesini mümkün hale getirdi. İşte iPhone 11 Pro'nun ultra geniş açılı lensiyle çekilen Türkiye manzara fotoğrafları...

Bafa Gölü kıyısı

Fotoğraf: Burçin&Erdi Vahid

İstanbul Boğaz’ının Avrupa yakasında kuşları besleyen genç adam.

Fotoğraf: Kerem Uzel

Yere inen balonu söndürmeye çalışan adam

Fotoğraf: Ömer Serkan Bakır

Haliç üzerine yapılmış olan metro köprüsünde tarihi yarımada arka planlı fotoğraf çektiren turistler.

Fotoğraf: Kerem Uzel

Kapadokya’da peri bacaları

Fotoğraf: Çiler Geçici

Dikili Pissa Koyu

Fotoğraf: Burçin&Erdi Vahid

Haliç üzerine yapılmış olan metro köprüsünden geçen yayalar.

Fotoğraf: Kerem Uzel

Urla Demircili Koyu

Fotoğraf: Burçin&Erdi Vahid

Haliç üzerine yapılmış olan metro köprüsünde tarihi yarımada arka planlı fotoğraf çektiren turistler.

Fotoğraf: Kerem Uzel

Kapadokya’da hava şartları uygun olduğunda her sabah gün doğumuna yakın yüzlerce sıcak hava balonu havalanıyor.

Fotoğraf: Ömer Serkan Bakır

Bafa Gölü kıyısı

Fotoğraf: Burçin&Erdi Vahid

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