iPhone 11 Pro'nun ultra geniş açısından Türkiye

Bafa Gölü kıyısı
Fotoğraf: Burçin&Erdi Vahid
İstanbul Boğaz’ının Avrupa yakasında kuşları besleyen genç adam.
Fotoğraf: Kerem Uzel
Yere inen balonu söndürmeye çalışan adam
Fotoğraf: Ömer Serkan Bakır
Haliç üzerine yapılmış olan metro köprüsünde tarihi yarımada arka planlı fotoğraf çektiren turistler.
Fotoğraf: Kerem Uzel
Kapadokya’da peri bacaları
Fotoğraf: Çiler Geçici
Dikili Pissa Koyu
Fotoğraf: Burçin&Erdi Vahid
Haliç üzerine yapılmış olan metro köprüsünden geçen yayalar.
Fotoğraf: Kerem Uzel
Urla Demircili Koyu
Fotoğraf: Burçin&Erdi Vahid
Haliç üzerine yapılmış olan metro köprüsünde tarihi yarımada arka planlı fotoğraf çektiren turistler.
Fotoğraf: Kerem Uzel
Kapadokya’da hava şartları uygun olduğunda her sabah gün doğumuna yakın yüzlerce sıcak hava balonu havalanıyor.
Fotoğraf: Ömer Serkan Bakır
Bafa Gölü kıyısı
Fotoğraf: Burçin&Erdi Vahid