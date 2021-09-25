iPhone 13 satışta: Dünyanın dört bir yanında Apple tutkunları yeni iPhone için kuyruğa girdi

PERFORMANS-DENEYİM İYİLEŞTİRMESİ ÖNE ÇIKIYOR

Yeni iPhone 13, Apple’ın tasarımda çok fazla değişikliğe gitmediği ama cihazın performansını ve kullanıcı deneyimini geliştirdiği bir akıllı telefon olarak öne çıkıyor.

Yenilenen özellikler arasında yer alan yüz tanıma (Face ID) bölümünün, iPhone 12’den yüzde 12 daha küçük olduğu görülüyor.